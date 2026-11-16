Tóc Tiên và bốn tạo hình trong ba phút 'Em Tiên'

Tóc Tiên thay đổi tạo hình trong tiết mục “Em Tiên”

Đứng giữa đài sen với bộ váy trắng, rồi chuyển sang trang phục đính pha lê, nón quai thao cách điệu và những dải voan chuyển động theo vũ đạo, Tóc Tiên tạo ra bốn hình ảnh trong tiết mục kéo dài ba phút. Phần trình diễn mở màn chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 tối 14.11 tại Bangkok tiếp tục được chú ý trong các bản tin ngày 15.11 bởi cách thay đổi trang phục ngay trên sân khấu.

Thiết kế do Lê Thanh Hòa thực hiện lấy cảm hứng từ hoa sen. Phiên bản “Em Tiên” tại cuộc thi được phối lại, bổ sung lời tiếng Anh và kết thúc bằng lời chào kết hợp tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái.

Chung cuộc, đại diện Việt Nam đạt 164 điểm, gồm 83 điểm từ giám khảo và 81 điểm từ bình chọn khán giả, xếp thứ ba. Carmelle của Philippines chiến thắng với 211 điểm; đại diện chủ nhà Thái Lan đứng thứ hai. Tóc Tiên trình diễn ca khúc được lựa chọn qua chương trình “The Sound of Vietnam”.

Để hình ảnh Việt trở thành một phần của tiết mục

Điều đáng bàn ở màn trình diễn này là cách những biểu tượng quen thuộc được đưa vào chuyển động. Hoa sen không đứng riêng như một phông trang trí; trang phục và đạo cụ thay đổi cùng nhịp nhạc, giúp tiết mục có những điểm chuyển mà khán giả có thể nhận ra ngay cả khi chưa hiểu lời hát.

Đó là một hướng tiếp cận có ý nghĩa với nghệ sĩ bước ra sân khấu quốc tế. Thời lượng ngắn không cho phép giải thích dài về nguồn gốc từng hình ảnh. Chất liệu văn hóa phải được tổ chức thành trải nghiệm: người xem thấy được, nghe được và có điều muốn tìm hiểu thêm sau khi tiết mục kết thúc.

Tuy nhiên, nhiều hình ảnh chưa đồng nghĩa với một dấu ấn bền lâu. Trang phục có thể khiến khán giả dừng mắt; giai điệu, giọng hát và cảm xúc mới quyết định họ có muốn nghe lại. Sức hấp dẫn thị giác và sức sống âm nhạc cần nâng đỡ nhau, nếu không phần được nhớ nhất sẽ chỉ còn là một khoảnh khắc thay váy.

Hạng ba và phần việc sau cuộc thi

Kết quả 164 điểm ghi nhận vị trí của Tóc Tiên trong đêm chung kết, nhưng chưa đủ để đo mức độ lan tỏa lâu dài của ca khúc. Cũng không thể từ riêng bảng điểm suy ra khán giả đã thích hoặc chưa thích một chi tiết dàn dựng nào.

Điều có thể rút ra từ cách thể hiện là nhu cầu làm cho chất liệu Việt trở nên dễ tiếp cận mà vẫn giữ được nét riêng. Một lời chào bằng ngôn ngữ nước chủ nhà tạo sự gần gũi; một biểu tượng được xử lý bằng vũ đạo, ánh sáng và âm nhạc giúp mở cuộc gặp gỡ với người xem.

Sau cuộc thi, phần việc đáng chờ đợi là ca khúc sẽ tiếp tục được giới thiệu ra sao, có tìm được đời sống ngoài đêm biểu diễn hay không. Một sân khấu quốc tế trao cơ hội xuất hiện. Để ở lại trong trí nhớ công chúng, nghệ sĩ còn cần một bài hát khiến người ta muốn tìm nghe lần nữa.