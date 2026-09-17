Tóc Tiên trở thành đại diện Việt Nam tại 'Eurovision song contest Asia 2026': 'Tôi cũng có những áp lực nhất định'

Tóc Tiên sẽ ở vai trò nghệ sĩ trung tâm cùng sự góp sức của nhạc sĩ - giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và 5 đội sáng tạo với 5 ca khúc gồm: Em Tiên - S•HUBE (producer DUONGK - songwriter HAROSÉ), a to A - VIZA (producer DUY VŨ - Topliner BÁ VƯƠNG), Love always wins - TINLE (producer TINLE - songwriter JIN), Khó gì? - HIGHLUA (producer THO BEAT - Topliner ROSS NETTY) và Follow me - M1 MUSIC (producer GUSTAV).

Cả 5 tác phẩm sẽ hội tụ tại "Đêm tuyển chọn quốc gia - National selection show" Thanh âm Việt Nam - The sound of Vietnam, phát sóng trực tiếp lúc 21h30 ngày 3/10/2026 trên VTV3. Đây là thời điểm Hội đồng chuyên môn/Ban giám khảo và khán giả cùng tham gia vào quá trình lựa chọn để tìm ra ca khúc tiếp tục hành trình cùng Tóc Tiên tới Eurovision song contest Asia 2026.

Kết quả dự kiến được xác định theo cơ chế 50% điểm từ Hội đồng chuyên môn/Ban giám khảo và 50% từ bình chọn của khán giả. Hội đồng chuyên môn đánh giá các tác phẩm dựa trên những yếu tố về chất lượng âm nhạc, khả năng trình diễn, bản sắc và sức cạnh tranh. Trong khi đó, kết quả bình chọn của công chúng phản ánh mức độ kết nối và sự lựa chọn trực tiếp từ khán giả.

Tóc Tiên cho biết: “Tôi là người luôn yêu thích việc dấn thân vào những thử thách mới. Sau nhiều cuộc thi và những trải nghiệm trước đây, tôi nghĩ rằng, Thanh âm Việt Nam có thể sẽ là một trong những thử thách lớn nhất mà mình mong muốn được trải nghiệm. Tôi cũng có những áp lực nhất định, bởi mình hiểu rõ trọng trách khi đứng ở vị trí đại diện cho một quốc gia và bước ra một sân khấu âm nhạc quốc tế".

"Đặc biệt, ban tổ chức Thanh âm Việt Nam là một đội ngũ rất chỉn chu, chuyên nghiệp và tuân thủ format quốc tế, nên tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong hành trình này. Dù có hồi hộp và lo lắng, tôi vẫn rất biết ơn khi được trở thành một phần của Thanh âm Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ nhận được thật nhiều tình yêu thương và sự ủng hộ của khán giả cho hành trình đặc biệt này", nữ ca sĩ bày tỏ.

Với Tóc Tiên, hành trình còn là một mong muốn lớn hơn, được chính khán giả Việt Nam công nhận trước khi tìm kiếm sự công nhận từ thế giới. Tóc Tiên cho biết: "Tôi hy vọng, khán giả Việt Nam sẽ hãnh diện về phần trình diễn của mình trước khi tiến ra quốc tế”.

Đêm Chung kết Eurovision song contest Asia sẽ diễn ra vào ngày 14/11, tại Bangkok, Thái Lan. Tại Bangkok, cuộc cạnh tranh bước sang một bản chất khác. Theo quy định của vòng quốc tế, khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Điều đó có nghĩa rằng, khi Tóc Tiên bước lên sân khấu, phần trình diễn của Việt Nam sẽ phải tự thuyết phục những khán giả không phải người Việt Nam.