Tóc Tiên 'rì-viu' lần đầu xuất hiện trên bìa báo Hoa Học Trò vào 22 năm trước

Mới đây, ca sĩ Tóc Tiên khiến fan bồi hồi khi chia sẻ lại cuốn báo giấy Hoa Học Trò số 524 được xuất bản cách đây 22 năm. Trên kênh broadcast Instagram, nữ ca sĩ bật mí: "Vừa rồi nhân kỷ niệm báo Hoa Học Trò 35 năm, Tiên xem lại bìa HHT đầu tiên của mình - và hình như là lần đầu tiên lên bìa báo lớn như một ca sĩ tuổi teen luôn ạ".

Giọng ca Đậm Đà cho biết, "tư liệu quý" này được một bạn fan gửi tặng, với tình trạng còn nguyên như mới và rất trân quý món quà này.

Tóc Tiên còn kỳ công quay video "rì-viu" chi tiết, tiết lộ thời điểm ấn phẩm xuất bản là số báo đặc biệt chào năm mới 2004 (HHT số 524 phát hành tháng 1/2004). Nhìn lại "giao diện" ngày còn là một cô học sinh tuổi 15, Tóc Tiên thích thú với hình ảnh mái tóc dài thắt bím xinh xắn, gương mặt tròn bầu bĩnh và ăn diện cực "xì-teen", hợp thời.

Tóc Tiên là gương mặt đại diện của số báo chào Xuân 2024.

Đặc biệt, kể từ số báo đầu tiên ra mắt độc giả nhà Hoa, nhiều năm về sau, Tóc Tiên vẫn tiếp tục đồng hành cùng những bạn đọc trẻ, xuất hiện trên ảnh bìa Hoa Học Trò số 1100 (2015), 1212 (2017).

Thời điểm năm 2015, Tóc Tiên được khán giả chú ý khi trở về từ Mỹ và tham gia The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng. Trong khi đó, năm 2017 là một năm thăng hoa của nữ nghệ sĩ: Làm Huấn luyện viên tại Giọng Hát Việt, "bỏ túi" các bản hit như Em Không Là Duy Nhất, Walk Away, Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá; giành giải thưởng MAMA đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nghệ sĩ Châu Á xuất sắc nhất tại Việt Nam; góp mặt trong Top 5 ca sĩ được yêu thích - Bảng Top Hit ở giải thưởng Làn Sóng Xanh.

Khi xem lại bìa báo vào thời điểm năm 2015 và 2017, có thể thấy Tóc Tiên đã thay đổi hoàn toàn so với năm 2004: Cô cắt tóc ngắn, theo đuổi phong cách cá tính, trẻ trung, năng động.

Tóc Tiên xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp trên bìa báo Hoa Học Trò.

Nhìn lại hình ảnh của mình trên Hoa Học Trò qua các giai đoạn, Tóc Tiên chia sẻ sự biết ơn khi hơn 2 thập kỷ qua vẫn được làm nghề, có hành trình hoạt động nghệ thuật "trộm vía". Trong dịp Hoa Học Trò đón sinh nhật (15/10) với cột mốc kỷ niệm 35 năm đồng hành cùng teen Việt, Tóc Tiên không quên gửi tặng Hoa Học Trò hoa và bánh kem, kèm lời chúc mừng bước sang tuổi mới.

Chị Đẹp Tóc Tiên﻿ chọn bánh và hoa làm quà mừng sinh nhật Hoa Học Trò.

Thời gian này, nữ ca sĩ nhận nhiều sự quan tâm khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Eurovision Song Contest Asia 2026. Trong đêm Chung kết diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 11 tới, Tóc Tiên cùng ê-kíp mang đến ca khúc Em Tiên, được khán giả trong nước và bạn bè quốc tế kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện".