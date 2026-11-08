Tóc Tiên mang 'thanh âm Việt Nam' đến chung kết 'Eurovision Song Contest Asia'

Do lịch phát sóng này, tập 5 Quán nhà Haha được lùi sang 20h ngày 21.11 trên kênh VTV3.

Tóc Tiên trình diễn ca khúc "Em Tiên" tại chương trình truyền hình trực tiếp Thanh âm Việt Nam trước đó. Ảnh: BTC

Trong mùa giải đầu tiên được tổ chức, Eurovision Song Contest Asia quy tụ 11 nghệ sĩ đại diện cho 11 quốc gia, cùng những tiết mục âm nhạc được đầu tư, chuẩn bị công phu.

Theo thứ tự biểu diễn được công bố, Tóc Tiên sẽ là nghệ sĩ mở màn đêm chung kết với ca khúc Em Tiên phiên bản nâng cấp. Đây là thử thách không nhỏ đối với đại diện Việt Nam khi phải trình diễn đầu tiên. Tuy nhiên, với bản lĩnh sân khấu cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, Tóc Tiên được kỳ vọng sẽ tạo nên màn mở đầu bùng nổ và ấn tượng.

Trước thềm đêm thi, 11 ca khúc tham gia chương trình đã được giới thiệu trên các nền tảng nghe nhạc, giúp khán giả bước đầu cảm nhận màu sắc âm nhạc và sức hút riêng của từng tiết mục. Đại diện Hàn Quốc mang đến màu sắc đậm nét đặc trưng của K-pop. Trong khi đó, ca khúc của Lào gây chú ý với giai điệu bắt tai cùng phong cách trình diễn trẻ trung, gợi cảm.

Thứ tự trình diễn của các nghệ sĩ từ các quốc gia trong chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026. Ảnh: Eurovision Song Contest

Đại diện Malaysia khiến khán giả mong đợi với màn xuất hiện được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cảm xúc, tạo nên cái kết đẹp cho đêm chung kết. Tiết mục của Philippines cũng thu hút sự quan tâm khi phần thể hiện giàu năng lượng tạo nên sức hút về lượt xem.

Các đại diện Mông Cổ, Bhutan, Nepal, Campuchia và Bangladesh cũng gây chú ý với những nét riêng, độc đáo trong cách thể hiện và trình diễn. Trong khi đó, Thái Lan lựa chọn tiết mục song ca lãng mạn do hai nghệ sĩ Mang và Daou thể hiện.

Chia sẻ về cuộc thi, Tóc Tiên cho biết cô hào hứng với cơ hội giao lưu, gặp gỡ các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia châu Á. Nữ ca sĩ cũng mang theo niềm tự hào và tinh thần Việt Nam, hướng tới một màn trình diễn cuốn hút, chinh phục khán giả quốc tế.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình thể hiện cá tính âm nhạc riêng. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tại chương trình Thanh âm Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên VTV, ca khúc Em Tiên của S•HUBE đã được lựa chọn trở thành tiết mục đại diện Việt Nam, đồng hành cùng Tóc Tiên trên hành trình tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026 tại Bangkok (Thái Lan).

Em Tiên được đánh giá cao nhờ thể hiện rõ phong cách, cá tính riêng, phát huy thế mạnh của nghệ sĩ trình diễn, đồng thời kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và tinh thần hiện đại, quốc tế.

Với những quy định khắt khe của Eurovision Song Contest Asia về thời lượng cũng như số lượng người tham gia biểu diễn trên sân khấu, Tóc Tiên cùng ê-kíp đã dành nhiều thời gian hoàn thiện tiết mục.

Tất cả nhằm mang đến một phần trình diễn chỉn chu, để “thanh âm Việt Nam” có thể chạm tới trái tim đông đảo khán giả quốc tế.