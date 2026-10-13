Tóc Tiên lại khiến fan 'dậy sóng'

Mới đây, Tóc Tiên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh diện thiết kế nội y hai mảnh với những đường ren xuyên thấu, kết hợp mái tóc ngắn uốn nhẹ và lối trang điểm tông nude. Nữ ca sĩ tạo nhiều dáng chụp khác nhau, khi nghiêng người khoe đường cong, lúc đưa hai tay lên chỉnh tóc.

Ánh sáng và góc chụp cũng góp phần tạo nên tổng thể mang màu sắc gợi cảm, có phần táo bạo so với những hình ảnh đời thường.

Bên cạnh những lời khen ngợi về ngoại hình, cách tạo dáng và lựa chọn trang phục, giọng ca sinh năm 1989 cũng gây ra một số ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng trang phục cùng cách tạo dáng của Tóc Tiên có phần phô trương, chưa thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều người lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng bộ ảnh vẫn nằm trong giới hạn của phong cách thời trang gợi cảm, không quá phản cảm như một số nhận xét. Không ít bình luận tập trung vào vóc dáng của Tóc Tiên. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ sở hữu hình thể săn chắc, tỷ lệ cơ thể cân đối và thần thái cuốn hút ở tuổi 37.

Tóc Tiên không phải lần đầu vướng tranh luận vì phong cách ăn mặc. Trong một lần đăng tải hình ảnh gợi cảm, một bình luận góp ý Tóc Tiên nên tiết chế trang phục hở bạo, hướng đến phong cách thanh lịch, quyến rũ kèm lời chốt: "Em nêu cảm nghĩ bản thân em, còn chị không thích có thể bỏ qua ạ". Không im lặng, Tóc Tiên nhanh chóng có phản hồi trực tiếp: "Chị bỏ qua".

Qua những lần phản hồi bình luận trên mạng xã hội, có thể thấy nữ ca sĩ khá thoải mái trước những ý kiến trái chiều về phong cách cá nhân, đồng thời lựa chọn cách phản hồi nhẹ nhàng, hài hước thay vì kéo dài tranh cãi.

Tóc Tiên không phải cái tên xa lạ với những bộ trang phục táo bạo hay hình ảnh quyến rũ. Trong các sản phẩm âm nhạc, sân khấu biểu diễn và bộ ảnh thời trang, cô thường lựa chọn phong cách hiện đại, cá tính. Sau những biến động trong chuyện tình cảm, Tóc Tiên dường như ngày càng phóng khoáng hơn trong cách thể hiện bản thân.