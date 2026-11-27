Tối 26/11, Hậu Hoàng bất ngờ thông báo mắc ung thư máu. Nữ YouTuber đăng kèm hình ảnh nằm trên giường bệnh, tay chân xuất hiện những vết bầm tím, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Hậu Hoàng thừa nhận bản thân suy sụp khi đón nhận thông tin này. Cô cho biết trước đây vốn là người vui vẻ, tích cực, yêu đời nhưng hai chữ ung thư khiến tinh thần cô bị ảnh hưởng nặng nề.

Hậu Hoàng thông báo mắc ung thư máu.

Nữ YouTuber chia sẻ, cô không nghĩ có ngày bản thân phải nghe bác sĩ thông báo mắc căn bệnh trước đây chỉ biết đến qua những bộ phim. Cảm xúc hiện tại của cô vẫn còn hỗn độn, chưa biết phải đối diện với bệnh tật hay lấy lại tinh thần tích cực như thế nào.

Trong phần bình luận, Hậu Hoàng tiết lộ cô mới phát hiện bệnh cách đây hai ngày. Những ngày qua, cô đã khóc rất nhiều, ngay cả khi quyết định viết những dòng chia sẻ với khán giả.

Cuối bài viết, nữ YouTuber tự động viên bản thân bằng lời nhắn: “Cố lên nha Thúy Hậu ơi”. Cô cũng mong mọi người tiếp tục ở bên, đồng hành và truyền động lực cho mình trong chặng đường sắp tới.

Thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư máu khiến nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí bất ngờ. Ngay dưới bài đăng, hàng loạt nghệ sĩ như Tóc Tiên, Hương Giang, Trang Pháp, Hòa Minzy, Đức Phúc... gửi lời hỏi thăm, động viên, mong cô vững vàng trước biến cố sức khỏe.

Ca sĩ Trang Pháp nhắn nhủ đàn em: “Em không bước đi một mình trên con đường này!”. Nữ ca sĩ gửi thêm tình yêu thương, sức mạnh và sự tích cực, mong Hậu Hoàng có thêm nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hòa Minzy cũng để lại bình luận đầy tình cảm. Cô động viên người em thân thiết đón nhận tình yêu thương của mọi người để có thêm sức mạnh. Nữ ca sĩ viết: “Cố lên đồng chí Hoàng Thúy Hậu”.

Nhiều nghệ sĩ gửi lời động viên. Nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến vào bệnh viện hỏi thăm nữ YouTuber.

Không chỉ để lại bình luận trên mạng xã hội, một số nghệ sĩ còn trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi nữ YouTuber. Ca sĩ Dương Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh nắm tay, ở bên Hậu Hoàng tại bệnh viện. Cô nhắn nhủ đàn em phải mạnh mẽ vượt qua vì hai chị em còn nhiều điều phải làm cùng nhau phía trước.

Diễn viên Tiến Luật cũng bày tỏ sự thương mến, mong cô gái vốn nổi tiếng với nụ cười luôn giữ được sự lạc quan. Ca sĩ Minh Hằng cho biết cô lặng người khi nghe tin, bởi Hậu Hoàng còn quá trẻ.

Nhiều khán giả cũng để lại hàng nghìn bình luận hỏi thăm, động viên. Không ít người bày tỏ mong muốn nữ YouTuber có thêm sức mạnh tinh thần, được điều trị thuận lợi và sớm trở lại với cuộc sống thường ngày.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô được khán giả biết đến với biệt danh “Thánh nữ nhạc chế” nhờ những video hài hước, gần gũi với đời sống, học đường và gia đình.

Kênh YouTube của cô có hơn 8 triệu người đăng ký, với nhiều sản phẩm đạt hàng trăm triệu lượt xem. Những video như Chị em cây khế, Tuổi thơ tôi, Lùn thì sao... từng tạo sức hút lớn trên mạng xã hội.

Năm 2020, Hậu Hoàng tham gia chương trình Sao nhập ngũ, gây ấn tượng bởi tính cách hồn nhiên, lém lỉnh và tinh thần nhiệt tình trong các thử thách. Cô tiếp tục trở lại chương trình vào năm 2025.

Hậu Hoàng được yêu mến bởi sự duyên dáng và năng lượng tích cực.

Năm 2024, nữ YouTuber tham gia Chị đẹp đạp gió, có cơ hội thử sức ở lĩnh vực ca hát, vũ đạo chuyên nghiệp. Dù không xuất thân từ một ca sĩ chuyên nghiệp, cô được khán giả chú ý nhờ khả năng vũ đạo và nguồn năng lượng trên sân khấu.

Hậu Hoàng nhập viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngày 24/11. Cô đang thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định mức độ bệnh. Thông tin sức khỏe của Hậu Hoàng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khán giả và đồng nghiệp đều mong cô giữ vững tinh thần, có thêm nghị lực để đối diện với hành trình điều trị phía trước.