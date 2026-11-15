Tóc Tiên giành hạng 3 tại Eurovision Song Contest Asia 2026

Dù không giành ngôi vị cao nhất, đại diện Việt Nam vẫn để lại dấu ấn với tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp các yếu tố âm nhạc đương đại và chất liệu văn hóa truyền thống.

Tóc Tiên tự hào giơ cao quốc kỳ Việt Nam tại chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026. Ảnh chụp màn hình

Tối 14.11, Tóc Tiên chính thức bước lên sân khấu chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 tại Bangkok (Thái Lan), cùng tranh tài với 10 đại diện khác đến từ các quốc gia châu Á. Tương tự Eurovision Song Contest, mỗi quốc gia sẽ do một đài truyền hình đứng ra tổ chức tuyển chọn ca khúc đại diện.

Biểu diễn mở màn đêm thi, nữ ca sĩ mang đến phiên bản nâng cấp của ca khúc Em Tiên. Tiết mục được chuẩn bị trong khoảng một tháng, với sự đầu tư đồng bộ về âm nhạc, vũ đạo và hình ảnh. Điểm nhấn đáng chú ý trong bản phối là những thanh âm Việt Nam cùng phần giai điệu quen thuộc được phát triển từ bài dân ca Bắc Bộ Qua cầu gió bay.

Màn trình diễn giàu năng lượng đã thu hút sự chú ý của khán giả, đồng thời giới thiệu phong cách âm nhạc và khả năng biểu diễn của đại diện Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Tóc Tiên mang nón quai thao lên sân khấu chung kết cuộc thi. Ảnh chụp màn hình

Trước khi kết quả chung cuộc được công bố, Tóc Tiên đã đạt thành tích đáng chú ý trong bảng điểm của hội đồng giám khảo chuyên môn các quốc gia. Với 83 điểm, cô xếp thứ 2, chỉ đứng sau đại diện Philippines. Đây là số điểm được tổng hợp từ đánh giá của các giám khảo thuộc những quốc gia tham dự, dựa trên phần thể hiện của từng đại diện.

Kết quả này cho thấy tiết mục Em Tiên nhận được sự ghi nhận tích cực từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, thứ hạng cuối cùng còn phụ thuộc vào kết quả bình chọn của khán giả quốc tế, chiếm 50% tổng số điểm, bên cạnh 50% điểm từ hội đồng giám khảo.

Trong phần trình diễn, Tóc Tiên lựa chọn trang phục màu trắng lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen. Thiết kế mang đến diện mạo cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét mềm mại. Kết hợp với trang phục, nữ ca sĩ thể hiện những động tác vũ đạo liên tục, mạnh mẽ và dứt khoát, cùng khả năng làm chủ sân khấu.

Bảng điểm do hội đồng giám khảo chấm (trái) và bảng điểm chung cuộc sau khi công bố kết quả bình chọn từ khán giả quốc tế. Ảnh: VTV3

Khả năng duy trì giọng hát khi thực hiện các động tác có cường độ cao cũng là điểm đáng chú ý. Dù phải chịu áp lực thể hiện tốt phần dàn dựng, Tóc Tiên vẫn giữ được chất giọng nội lực và sự ổn định, thể hiện kinh nghiệm biểu diễn cũng như khả năng kiểm soát sân khấu.

Một chi tiết đặc sắc trong màn trình diễn là sự xuất hiện của Tóc Tiên cùng các vũ công với những chiếc nón quai thao. Hình ảnh gắn liền với văn hóa truyền thống Việt Nam được đưa vào phần trình diễn thông qua những động tác vũ đạo ấn tượng, tạo nên sự giao thoa giữa chất liệu dân gian và phong cách biểu diễn đương đại.

Trên nền nhạc điện tử sôi động, kết hợp ánh sáng và hiệu ứng sân khấu rực rỡ, những chiếc nón quai thao mang đến màu sắc khác biệt cho Em Tiên. Việc đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam vào tiết mục góp phần tạo dựng dấu ấn riêng cho đại diện Việt Nam tại cuộc thi, bên cạnh những yếu tố về giọng hát, vũ đạo và phong cách trình diễn.

Thí sinh CARMELLE đến từ Philippines giành ngôi quán quân. Ảnh: VTV3

Để phù hợp với sân chơi âm nhạc quốc tế, ca khúc Em Tiên cũng được điều chỉnh về cấu trúc và cách thể hiện. Bản phối mới bổ sung phần lời tiếng Anh nhằm tăng khả năng tiếp cận với khán giả quốc tế.

Ở đoạn kết, Tóc Tiên còn gửi lời chào đến khán giả nước chủ nhà bằng một câu hát tiếng Thái, thể hiện sự thân thiện và gần gũi.

Với phong thái tự tin, giọng hát ổn định cùng những màn vũ đạo giàu năng lượng, Tóc Tiên đã hoàn thành phần trình diễn mở màn trong sự hưởng ứng của khán giả. Không khí sôi động từ tiết mục góp phần tạo nên sự khởi đầu ấn tượng cho đêm chung kết.

Theo thể lệ cuộc thi, kết quả chung cuộc được tính dựa trên hai nguồn điểm có tỷ trọng ngang nhau, gồm 50% điểm từ hội đồng giám khảo chuyên môn và 50% từ bình chọn của khán giả quốc tế.

Sau khi các phần thi khép lại và kết quả được công bố, Tóc Tiên đạt vị trí thứ 3 chung cuộc.

Ngôi quán quân thuộc về CARMELLE (Philippines) với ca khúc Sobra-sobra, đạt 211 điểm. Đại diện chủ nhà Thái Lan là bộ đôi Mang x Daou xếp thứ 2 với 170 điểm.

Dù lỡ mất ngôi quán quân, Tóc Tiên đã khép lại hành trình tại Eurovision Song Contest Asia 2026 với một tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, để lại dấu ấn qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và những hình ảnh mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.