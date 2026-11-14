Tóc Tiên giành hạng 3 tại Eurovision Asia 2026

Tối 14/11, chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Philippines Carmelle Collado giành chiến thắng với 211 điểm. Tóc Tiên, đại diện Việt Nam, đạt 164 điểm, xếp thứ 3 trong tổng số 11 thí sinh. Vị trí thứ hai thuộc về đại diện chủ nhà Thái Lan.

Trong đêm thi quyết định, Tóc Tiên trình diễn Em Tiên, ca khúc mới kết hợp chất liệu truyền thống và âm nhạc hiện đại. Bài hát biến đổi liên tục về tiết tấu, lúc sâu lắng, khi sôi động, lôi cuốn. Phần cuối tiết mục được đẩy cao bằng đoạn drop dồn dập, tạo điểm nhấn cho màn trình diễn.

Hình ảnh Tóc Tiên trong đêm chung kết cuộc thi. Ảnh: FBNV.

Xuyên suốt tiết mục, nữ ca sĩ duy trì giọng hát live tương đối khỏe, ổn định. Tuy nhiên, ở một số đoạn, đặc biệt khi xuống nốt trầm hoặc lên cao, giọng hát của cô có phần bí, thiếu độ vang, sáng. Dù vậy, đây vẫn là màn trình diễn đáng ghi nhận khi Tóc Tiên thể hiện được màu sắc âm nhạc riêng, đồng thời kết hợp giọng hát với vũ đạo và hình ảnh sân khấu.

Phần trang phục cũng được nữ ca sĩ đầu tư với nhiều lần biến đổi. Ban đầu, cô xuất hiện trong chiếc đầm trắng có tà voan dài phủ phía sau. Sau đó, Tóc Tiên tháo lớp áo khoác bên ngoài, để lộ thiết kế váy quây gợi cảm. Ở phần cuối, cô bổ sung đôi cánh voan cầu kỳ, tạo hiệu ứng thị giác cho tiết mục. Nữ ca sĩ cùng các vũ công đội nón quai thao cách điệu, biểu diễn trên sân khấu lấy hoa sen làm hình ảnh chủ đạo.

Trong khi đó, Carmelle Collado tạo dấu ấn mạnh mẽ với tiết mục Sobra-Sobra. Đại diện Philippines sở hữu giọng hát nội lực, khỏe khoắn, kết hợp phong cách trình diễn quyến rũ và cách xử lý linh hoạt. Những đoạn gằn giọng, lên nốt cao ấn tượng cũng góp phần tạo nên sức hút cho tiết mục. Màn thể hiện của cô nhận được nhiều lời khen và giúp nữ ca sĩ giành chiến thắng với 211 điểm, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Tại Eurovision Song Contest Asia, khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Vì vậy, Tóc Tiên phải chinh phục người xem quốc tế để cạnh tranh thứ hạng. Kết quả chung cuộc được quyết định dựa trên điểm số của ban giám khảo chuyên môn và bình chọn từ khán giả.

Eurovision Song Contest Asia 2026 là phiên bản châu Á của Eurovision Song Contest. Cuộc thi âm nhạc này có lịch sử 70 năm. Ở mùa tổ chức đầu tiên, đại diện 9 quốc gia gồm Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Bhutan, Malaysia, Philippines, Nepal, Lào và Bangladesh tham gia tranh tài.