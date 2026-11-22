Trở về từ cuộc thi Eurovision Song Contest Asia 2026, Tóc Tiên vừa thực hiện một cuộc trò chuyện cùng 28Unique, tiết lộ những áp lực khi đối diện với khoảng thời gian gấp rút chuẩn bị cho sân khấu trình diễn. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ mang đến chia sẻ sâu sắc về hành trình hoạt động nghệ thuật. Tóc Tiên thẳng thắn đưa ra quan điểm cá nhân về chủ đề đang được khán giả thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội: Chưa hình thành màu sắc âm nhạc rõ nét sau nhiều năm làm nghề.

Chủ nhân hit Đậm Đà trân trọng những góp ý mang tính xây dựng và hiểu được nỗi lòng của khán giả. Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường hơn 20 năm hoạt động ở Mỹ và Việt Nam, tiếp cận với nhiều nền văn hóa, thế hệ khán giả, Tóc Tiên thừa nhận "đang bị loạn", không biết phục vụ cho đối tượng khán giả nào. Trong khi đó, tính riêng 11 năm đi hát tại thị trường V-Pop, Tóc Tiên hóm hỉnh cho rằng cô làm nhạc vì "mưu sinh", không phải là người tham vọng.

Giọng ca sinh năm 1989 đánh giá bản thân luôn làm việc theo cảm tính, không vạch sẵn lộ trình "dài hơi" dẫn đến bức tranh âm nhạc "chưa cô đọng" theo một era - phong cách/ màu sắc riêng biệt. Thực tế cũng cho thấy, Tóc Tiên sở hữu nhiều bản hit như Ngày Mai, Em Không Là Duy Nhất, Có Ai Thương Em Như Anh... nhưng không "đóng khung" vào một dòng nhạc cố định, thay vào đó thử nghiệm đa thể loại.

Với định hướng sắp tới, "Chị Đẹp lửa nghề" tiết lộ đang cùng ê-kíp làm việc suốt 2 năm qua để sản xuất một album có màu sắc, chất liệu nhất quán, đưa cảm xúc thật của bản thân vào âm nhạc để tạo dấu ấn riêng. Ngoài ra, trước sự bùng nổ của concert đến từ dàn nghệ sĩ trẻ, Tóc Tiên cũng "úp mở" về khả năng sớm hòa nhập vào làn đại nhạc hội.

Từng "bật" lên khi tham gia The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015, Tóc Tiên được khán giả yêu mến bởi chất giọng đẹp cùng khả năng trình diễn, vũ đạo ấn tượng. Những năm sau đó, Tóc Tiên liên tục thống trị các BXH âm nhạc với loạt ca khúc trăm triệu view, "bỏ túi" nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trong nước và quốc tế như MAMA, Làn Sóng Xanh. Nữ ca sĩ khẳng định năng lực chuyên môn khi ngồi ghế ban giám khảo Vietnam Idol Kids 2016, đảm nhận vai trò HLV Giọng Hát Việt 2017. Song song với sự nghiệp ca hát, cô còn thử sức ở vai trò diễn viên trong Thanh Sói (2022), là gương mặt thân quen của nhiều thương hiệu thời trang.

Tuy vậy, Tóc Tiên từng có 2 năm rơi vào trạng thái "mất lửa nghề" trước khi quyết định tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Bước ra khỏi chương trình với danh hiệu Quán quân, Tóc Tiên bắt đầu khởi động lại loạt dự án cá nhân như tổ chức fancon, ra mắt nhạc mới, tham gia nhiều sự kiện, và mới nhất là đại diện Việt Nam chinh chiến tại Eurovision Song Contest Asia mùa đầu tiên.