Tóc rụng thưa đến lộ cả da đầu, tôi kiên trì áp dụng 5 quy tắc chăm sóc để tóc đen dày trở lại

Tóc rụng đầy sàn sau mỗi lần gội, đường ngôi ngày càng rộng, da đầu lộ rõ là tình trạng khiến nhiều chị em lo lắng. Không ít người vội vàng tìm mua đủ loại dầu gội, tinh dầu hay serum với hy vọng tóc nhanh mọc dày trở lại. Tuy nhiên, chăm sóc tóc không chỉ nằm ở những sản phẩm đắt tiền mà còn phụ thuộc vào thói quen hằng ngày.

Từ cách gội đầu, chải tóc đến chế độ ăn uống và sinh hoạt, những thay đổi nhỏ đều đáng được chú ý. Muốn hạn chế tóc gãy rụng và duy trì mái tóc khỏe mạnh, chị em có thể bắt đầu từ 5 quy tắc đơn giản dưới đây.

1. Gội đầu nhẹ nhàng, tránh chà xát quá mạnh

Thay vì dùng móng tay cào mạnh da đầu, chị em nên massage nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay. Trước khi gội, hãy làm ướt tóc kỹ, sử dụng lượng dầu gội vừa đủ rồi xả sạch. Khi lau tóc, nên dùng khăn mềm thấm nước, tránh vò hoặc kéo giật vì tóc ướt dễ bị tổn thương. Tần suất gội nên phù hợp với độ dầu của da đầu, không cần nhịn gội vì sợ rụng tóc.

Gội đầu nhẹ nhàng, massage bằng đầu ngón tay và dùng khăn mềm thấm tóc sau khi gội giúp hạn chế tổn thương, giảm tình trạng tóc gãy rụng.

2. Hạn chế nhiệt và hóa chất khi tạo kiểu

Máy sấy, máy uốn hay thuốc nhuộm có thể khiến tóc khô xơ, dễ gãy nếu sử dụng thường xuyên. Chị em nên giảm tần suất tạo kiểu bằng nhiệt, ưu tiên để tóc khô tự nhiên khi có thời gian. Nếu cần sấy, hãy chọn mức nhiệt vừa phải và di chuyển máy liên tục. Những kiểu buộc tóc quá chặt cũng nên hạn chế vì lực kéo kéo dài có thể gây rụng tóc.

Thường xuyên sấy nóng, uốn hoặc nhuộm có thể khiến tóc khô xơ, dễ gãy. Chị em nên giảm tạo kiểu bằng nhiệt và tránh buộc tóc quá chặt.

3. Ăn uống đủ chất để nuôi dưỡng tóc

Tóc cần protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất để phát triển bình thường. Vì vậy, thực đơn nên có trứng, cá, thịt nạc, đậu phụ, rau xanh và trái cây. Chị em cũng nên tránh ăn kiêng quá khắt khe hoặc giảm cân đột ngột vì thiếu hụt dinh dưỡng có thể góp phần khiến tóc rụng nhiều hơn. Không nên tự ý uống vitamin liều cao hay viên bổ tóc khi chưa xác định nhu cầu thực tế.

Bổ sung protein, sắt và các vitamin qua thực đơn đa dạng với trứng, cá, thịt nạc, rau xanh giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho mái tóc.

4. Dưỡng tóc vừa đủ, chọn sản phẩm phù hợp

Không cần mua quá nhiều serum hay tinh dầu chỉ vì những lời quảng cáo mọc tóc nhanh. Thay vào đó, chị em nên ưu tiên dầu xả và sản phẩm dưỡng giúp thân tóc mềm mượt, giảm rối và hạn chế gãy khi chải. Dầu xả nên tập trung ở thân và ngọn tóc, sử dụng theo hướng dẫn của sản phẩm. Cần nhớ rằng dưỡng tóc có thể cải thiện độ mềm mượt nhưng không phải lúc nào cũng giải quyết được nguyên nhân gây rụng tóc.

Ưu tiên dầu xả và sản phẩm dưỡng phù hợp giúp tóc mềm mượt, giảm rối, hạn chế khô xơ và giữ mái tóc trông óng ả, khỏe khoắn hơn.

5. Sinh hoạt điều độ, kiên trì theo dõi tình trạng tóc

Thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài và một số thay đổi sức khỏe có thể liên quan đến tình trạng rụng tóc. Vì vậy, chị em nên ngủ đủ giấc, vận động vừa sức và duy trì thói quen chăm sóc ổn định thay vì nóng lòng thử nhiều phương pháp cùng lúc. Tóc cần thời gian phát triển nên không thể kỳ vọng kết quả chỉ sau vài ngày.

Nếu tóc rụng nhiều kéo dài, thưa nhanh, xuất hiện mảng hói hoặc da đầu bất thường, chị em nên khám bác sĩ da liễu để tìm nguyên nhân. Chăm sóc đúng cách giúp hạn chế tổn thương, nhưng muốn cải thiện hiệu quả cần xác định đúng vấn đề đang gặp phải.

Ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và duy trì thói quen chăm sóc đều đặn. Nếu tóc rụng kéo dài hoặc thưa nhanh, chị em nên khám da liễu để tìm nguyên nhân.