Tóc ngắn đừng để mãi một kiểu: 6 cách biến hóa đơn giản nhưng vẫn sang

Dưới đây là những gợi ý kiểu tóc ngắn gọn gàng, trẻ trung và không mất quá nhiều thời gian chăm sóc.

Tóc ngắn tết gọn gàng, nữ tính

Đừng nghĩ tóc ngắn thì khó tạo kiểu tết. Với những lọn tóc có độ dài vừa phải, bạn vẫn có thể thực hiện kiểu tết đơn giản để tạo điểm nhấn cho diện mạo.

Chia tóc thành ba phần, cố định gọn phần tóc phía dưới rồi lần lượt tết hai phần tóc còn lại. Kiểu tóc này không đòi hỏi nhiều kỹ thuật nhưng mang lại vẻ chỉn chu, phù hợp từ những buổi gặp gỡ công việc đến những ngày dạo phố cuối tuần.

Buộc nửa đầu với một chiếc nơ

Nếu muốn mái tóc ngắn trông nữ tính hơn mà không mất nhiều thời gian, buộc nửa đầu là lựa chọn đáng thử. Lấy khoảng 1/3 đến 1/2 phần tóc phía trên, kéo từ hai bên tai ra phía sau rồi cố định bằng dây thun. Cuối cùng, cài thêm một chiếc nơ lụa.

Chỉ một phụ kiện nhỏ cũng đủ giúp kiểu tóc trở nên duyên dáng và nổi bật hơn. Cách tạo kiểu này đặc biệt phù hợp với những buổi hẹn hò, trà chiều hoặc khi bạn muốn diện mạo trông nhẹ nhàng, thanh thoát.

Tóc ngắn buộc nửa đầu phù hợp khi bạn muốn diện mạo trông nhẹ nhàng, thanh thoát

Uốn xoăn lơi để tóc thêm bồng bềnh

Những lọn xoăn lơi giúp mái tóc ngắn có thêm độ phồng, đồng thời tạo cảm giác mềm mại và nữ tính cho khuôn mặt. Bạn có thể kết hợp kiểu tóc này với mái thưa để tăng vẻ trẻ trung.

Trước tiên, chia tóc thành phần trên và phần dưới, sau đó lần lượt uốn từ lớp tóc phía dưới lên trên. Với máy uốn trục khoảng 25-32 mm, bạn có thể điều chỉnh độ xoăn tùy sở thích. Đừng quên dùng sản phẩm giữ nếp sau khi hoàn thành để các lọn tóc duy trì hình dáng lâu hơn.

Tết bờm tóc để tạo điểm nhấn

Một vài phút tết tóc cũng có thể giúp mái tóc ngắn thay đổi đáng kể. Với kiểu tết bờm, bạn chỉ cần lấy một lọn tóc nhỏ gần mang tai, tết lại rồi vắt qua đỉnh đầu và cố định bằng kẹp tăm. Thực hiện tương tự với bên còn lại.

Khi kết hợp cùng mái bay, kiểu tóc này tạo cảm giác gương mặt thanh thoát hơn, đồng thời mang đến vẻ ngoài tinh tế mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Thử tóc ngắn xoăn hippie

Những ngày muốn thay đổi phong cách, xoăn hippie là lựa chọn đáng cân nhắc. Kiểu tóc với những lọn sóng nhỏ tạo vẻ cá tính nhưng vẫn có nét hiện đại, sang trọng.

Sau khi chải tóc gọn gàng, dùng máy uốn trục khoảng 22 mm để tạo những lọn xoăn nhỏ. Cuối cùng, thoa một chút dầu dưỡng để tăng độ bóng và xịt giữ nếp để kiểu tóc bền hơn. Tóc đen hoặc các tông nâu nhẹ cũng có thể giúp kiểu xoăn này giữ được vẻ thanh lịch.

Những ngày muốn thay đổi phong cách, xoăn hippie là lựa chọn đáng cân nhắc

Uốn cụp đuôi và thêm phụ kiện

Nếu muốn diện mạo trông quý phái mà không mất nhiều thời gian, hãy thử uốn nhẹ phần đuôi tóc hướng ra ngoài. Chia tóc theo tỷ lệ 2:8 hoặc 3:7, sau đó dùng serum hoặc gel tạo kiểu trước khi sử dụng máy kẹp.

Sau khi phần đuôi tóc đã vào nếp, bạn có thể thêm một chiếc kẹp tóc hoặc bờm đơn giản. Chi tiết nhỏ này giúp kiểu tóc trở nên nổi bật hơn, phù hợp cả khi đi làm, dự tiệc hay gặp gỡ bạn bè. Kiểu tóc đặc biệt phù hợp với những người có khuôn mặt nhỏ, thon gọn.

Ngoài ra, muốn kiểu tóc đẹp suốt ngày, khâu chuẩn bị cũng quan trọng không kém thao tác tạo kiểu. Trước khi dùng nhiệt, hãy thoa serum hoặc sản phẩm dưỡng phù hợp để tóc mềm hơn và hạn chế tác động từ máy uốn, máy kẹp.

Sau khi hoàn thành, gel định hình và keo xịt có thể giúp các lọn tóc hoặc phần tóc tết giữ được form lâu hơn. Với tóc xoăn lơi, dầu gội khô cũng là trợ thủ hữu ích khi cần giảm dầu thừa và duy trì độ phồng tự nhiên.

Quan trọng nhất, không nên lạm dụng nhiệt hoặc sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc. Một mái tóc được chăm sóc khỏe, sạch và đủ độ ẩm sẽ dễ vào nếp hơn, đồng thời giúp những kiểu tóc đơn giản cũng trở nên đẹp mắt và sang trọng.