Khi độ ẩm không khí giảm, mái tóc thường trở nên khô ráp, dễ tích điện và khó vào nếp. Đặc biệt, phần thân và ngọn tóc dễ bị rối, gãy nếu thường xuyên chịu tác động từ nhiệt độ cao hoặc ma sát với quần áo. Nhiều người tìm đến các sản phẩm dưỡng tóc đắt tiền nhưng lại bỏ qua những thói quen đơn giản có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mái tóc.

Để hạn chế tình trạng tóc khô xơ trong mùa hanh khô, việc điều chỉnh cách gội, chải, sấy và tạo kiểu mỗi ngày có thể mang lại hiệu quả thiết thực hơn so với chỉ tập trung sử dụng sản phẩm chăm sóc.

1. Chải tóc ngay sau khi gội

Không ít người có thói quen dùng lược chải tóc ngay khi vừa gội xong để gỡ rối và giúp tóc nhanh vào nếp. Tuy nhiên, tóc ướt dễ bị kéo giãn và tổn thương hơn khi chịu lực tác động mạnh. Việc chải liên tục, đặc biệt bằng lược có răng quá dày, có thể khiến sợi tóc bị đứt gãy.

Thay vì chải tóc ngay khi còn sũng nước, nên dùng khăn mềm thấm nhẹ để loại bỏ bớt nước, tránh vò hoặc xoắn tóc mạnh. Khi tóc đã bớt ướt, có thể sử dụng lược răng thưa để gỡ rối, bắt đầu từ phần ngọn rồi di chuyển dần lên phía chân tóc.

Với những người có mái tóc dài, dày hoặc dễ rối, việc sử dụng thêm sản phẩm hỗ trợ gỡ rối phù hợp cũng giúp giảm lực kéo lên sợi tóc trong quá trình chải.

2. Sấy tóc ở nhiệt độ quá cao

Máy sấy là vật dụng quen thuộc, đặc biệt trong những ngày trời lạnh. Tuy nhiên, thói quen sử dụng nhiệt độ cao liên tục hoặc đặt máy quá gần tóc có thể khiến tóc mất độ ẩm, trở nên khô cứng và dễ gãy hơn.

Một sai lầm khác là giữ máy sấy cố định tại một vị trí quá lâu với mong muốn tóc nhanh khô. Điều này khiến một số vùng tóc phải tiếp xúc với nhiệt nhiều hơn mức cần thiết, làm tăng nguy cơ hư tổn.

Để bảo vệ tóc, nên thấm bớt nước bằng khăn mềm trước khi sấy, lựa chọn mức nhiệt vừa phải và di chuyển máy liên tục. Nếu thường xuyên tạo kiểu bằng nhiệt, có thể sử dụng sản phẩm bảo vệ tóc phù hợp. Khi tóc đang khô xơ, chẻ ngọn, nên hạn chế kết hợp máy sấy nóng với máy uốn hoặc máy duỗi ở nhiệt độ cao.

3. Bỏ qua dầu xả và các bước dưỡng tóc

Nhiều người chỉ chú trọng lựa chọn dầu gội mà quên rằng phần thân và ngọn tóc cũng cần được chăm sóc sau khi làm sạch. Dầu gội giúp loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa, nhưng nếu thiếu bước dưỡng phù hợp, tóc có thể trở nên khô ráp, khó chải và dễ rối hơn.

Trong thời tiết hanh khô, tình trạng này càng dễ nhận thấy khi tóc thường xuyên ma sát với áo len, khăn quàng hoặc áo khoác, dẫn đến hiện tượng tĩnh điện và bông xù.

Sử dụng dầu xả sau khi gội là một trong những cách đơn giản giúp cải thiện độ mềm mượt, giảm ma sát giữa các sợi tóc và hạn chế rối. Nên tập trung thoa dầu xả ở phần thân và ngọn tóc, tránh dùng quá nhiều trên da đầu nếu tóc dễ bết.

Với mái tóc khô hoặc thường xuyên chịu tác động từ máy sấy, có thể bổ sung dầu dưỡng, kem ủ hoặc sản phẩm dưỡng không cần xả. Tuy nhiên, cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với chất tóc và sử dụng lượng vừa đủ để tránh khiến tóc nặng, nhanh bết.

4. Buộc tóc quá chặt, để tóc ma sát nhiều với quần áo

Vào mùa lạnh, áo len, khăn quàng cổ và áo khoác dày thường xuyên tiếp xúc với tóc, đặc biệt là phần ngọn. Sự ma sát liên tục có thể khiến tóc xù, rối và hình thành những nút thắt nhỏ, làm tăng nguy cơ đứt gãy khi chải.

Bên cạnh đó, buộc tóc quá chặt cũng tạo lực kéo lên sợi tóc và vùng chân tóc. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, tóc có thể dễ gãy tại những vị trí thường xuyên bị kéo căng, nhất là khi buộc lúc tóc còn ẩm.

Để hạn chế tác động, nên ưu tiên dây buộc mềm, có độ co giãn tốt, tránh các loại dây chun nhỏ hoặc phụ kiện có chi tiết kim loại dễ mắc vào tóc. Không nên buộc quá chặt và cần thay đổi vị trí buộc thường xuyên.

Khi mặc áo len hoặc áo khoác cổ cao, có thể tết tóc nhẹ hoặc buộc lỏng để giảm ma sát với vải. Những người có tóc dài cũng nên chú ý dưỡng phần ngọn vì đây là khu vực dễ bị khô và chẻ nhất.

Chăm sóc tóc đúng cách để hạn chế hư tổn trong mùa lạnh

Bên cạnh việc thay đổi 4 thói quen trên, chăm sóc tóc đều đặn cũng là yếu tố quan trọng giúp duy trì vẻ mềm mại và hạn chế gãy ngọn. Những phần tóc đã chẻ nên được cắt tỉa định kỳ để mái tóc trông gọn gàng hơn, đồng thời tránh để tình trạng rối kéo dài gây khó khăn khi chải.

Chế độ ăn uống cân bằng, uống đủ nước và hạn chế các phương pháp tạo kiểu sử dụng nhiệt độ cao cũng là những điều cần chú ý. Đặc biệt, không nên kỳ vọng một sản phẩm dưỡng tóc có thể khắc phục ngay mọi vấn đề, bởi hiệu quả chăm sóc còn phụ thuộc vào đặc điểm từng loại tóc và cách sử dụng hằng ngày.

Chỉ với những thay đổi nhỏ như chải tóc nhẹ nhàng, dùng dầu xả phù hợp, sấy ở nhiệt độ vừa phải và tránh buộc tóc quá chặt, mái tóc có thể giảm bớt các tác động gây hư tổn trong mùa hanh khô.