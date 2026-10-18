Tóc khô xơ, dễ gãy rụng: Có nên gội đầu mỗi ngày?

Vì sao gội đầu mỗi ngày khiến tóc khô xơ

Gội đầu giúp loại bỏ dầu thừa, mồ hôi, bụi bẩn và cặn sản phẩm chăm sóc tóc. Tuy nhiên, làm sạch quá mức hoặc chăm sóc không đúng cách có thể khiến tóc mất độ mềm mại, da đầu khô căng và sợi tóc dễ tổn thương. Vậy khi nào nên giảm tần suất gội và làm thế nào để chăm tóc đúng cách?

Dầu gội không phù hợp có thể khiến tóc khô xơ

Dầu tự nhiên trên da đầu góp phần duy trì độ ẩm và bảo vệ bề mặt sợi tóc. Nếu thường xuyên sử dụng dầu gội có khả năng làm sạch mạnh, đặc biệt khi tóc vốn khô hoặc đã qua xử lý hóa chất, mái tóc có thể trở nên thô ráp, khó chải và dễ rối.

Dùng dầu gội không phù hợp có thể khiến tóc khô xơ

Phần thân và ngọn tóc thường dễ bị tổn thương hơn do đã trải qua nhiều lần chải, sấy, uốn hoặc nhuộm. Vì vậy, người có tóc khô nên chọn dầu gội dịu nhẹ, phù hợp với tình trạng da đầu, đồng thời sử dụng dầu xả để giúp tóc mềm và dễ gỡ rối hơn.

Da đầu có thể khô căng, ngứa nếu chăm sóc không đúng cách

Cảm giác khô căng hoặc ngứa sau khi gội có thể liên quan đến sản phẩm làm sạch không phù hợp, nước quá nóng hoặc tình trạng da đầu vốn nhạy cảm. Massage mạnh bằng móng tay cũng có thể gây tổn thương và làm tăng cảm giác khó chịu.

Để hạn chế tình trạng này, nên dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng, xả sạch dầu gội và ưu tiên nước ấm vừa phải. Nếu da đầu thường xuyên ngứa, đỏ, bong vảy hoặc khó chịu kéo dài, bạn nên cân nhắc khám chuyên khoa da liễu thay vì chỉ thay đổi tần suất gội.

Tóc dễ gãy hơn khi thường xuyên chịu tác động mạnh

Gội đầu không đồng nghĩa với việc tóc sẽ rụng nhiều hơn. Tuy nhiên, tóc khi ướt thường dễ bị kéo giãn và tổn thương hơn, nhất là khi đã yếu do tẩy, nhuộm hoặc sử dụng nhiệt thường xuyên.

Những thao tác như vò tóc mạnh, chà xát bằng khăn, chải giật khi tóc còn ướt hoặc sấy ở nhiệt độ cao có thể làm tăng nguy cơ gãy sợi tóc. Sau khi gội, nên dùng khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng, gỡ rối từ ngọn lên thân tóc và hạn chế kéo căng tóc khi chải.

Cũng cần phân biệt tóc gãy với tóc rụng từ chân. Nếu tóc rụng nhiều bất thường, kéo dài hoặc xuất hiện vùng tóc thưa rõ rệt, nguyên nhân có thể không chỉ nằm ở thói quen gội đầu.

Không phải ai cũng cần gội đầu mỗi ngày

Tần suất gội phù hợp phụ thuộc vào lượng dầu trên da đầu, loại tóc, mức độ vận động và môi trường sinh hoạt. Người có da đầu nhiều dầu, thường xuyên tập thể thao hoặc đổ mồ hôi nhiều có thể cần gội hằng ngày. Trong khi đó, người có tóc khô hoặc da đầu ít tiết dầu có thể gội thưa hơn nếu tóc vẫn sạch và da đầu dễ chịu.

Không phải ai cũng cần gội đầu mỗi ngày

Thay vì áp dụng một lịch gội cố định, hãy quan sát tình trạng tóc và da đầu. Nếu tóc nhanh bết, có nhiều mồ hôi hoặc tích tụ cặn sản phẩm, bạn nên làm sạch khi cần. Ngược lại, nếu tóc khô ráp sau mỗi lần gội, hãy xem xét lại loại dầu gội, cách chăm sóc và tần suất làm sạch.

Chăm tóc đúng cách thay vì chỉ giảm số lần gội

Giãn tần suất gội có thể giúp hạn chế những thao tác gây tổn thương nếu trước đó bạn thường xuyên vò, chải hoặc sấy tóc quá mạnh. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp duy nhất để cải thiện tóc khô xơ, gãy rụng.

Bạn nên chọn dầu gội phù hợp với da đầu, dùng dầu xả cho thân và ngọn tóc, hạn chế nhiệt độ cao khi sấy và tránh chải tóc quá mạnh. Nếu sử dụng sản phẩm tạo kiểu thường xuyên, hãy làm sạch phù hợp để tránh tích tụ cặn trên tóc và da đầu.

Tóc khô xơ, dễ gãy có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó có cách gội, sản phẩm chăm sóc, hóa chất và nhiệt tạo kiểu. Vì vậy, thay vì mặc định rằng gội đầu mỗi ngày là nguyên nhân gây rụng tóc, hãy điều chỉnh thói quen dựa trên tình trạng thực tế. Nếu tóc rụng nhiều kéo dài hoặc thưa đi rõ rệt, nên tìm nguyên nhân thay vì chỉ thay đổi lịch gội.