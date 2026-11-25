Trong vận tải quân sự, tải trọng chỉ là một phần của bài toán. Một máy bay có thể mang nhiều hàng hóa nhưng nếu tốc độ thấp hoặc tầm hoạt động hạn chế, khả năng đáp ứng các chiến dịch xa sẽ bị ảnh hưởng.

Vận tải cơ A400M được phát triển để giải quyết đồng thời những yêu cầu này.

Máy bay có tốc độ hành trình khoảng Mach 0,68, tương đương khoảng 780 km/h trong điều kiện bay phù hợp.

Tốc độ tối đa được công bố vào khoảng 750 km/h tùy độ cao và điều kiện khai thác.

Đây là mức tốc độ đáng chú ý đối với một máy bay sử dụng động cơ tuốc bin cánh quạt.

Tầm bay của vận tải cơ A400M thay đổi theo tải trọng. Khi mang tải trọng tối đa khoảng 37 tấn, máy bay có thể đạt tầm bay khoảng 3.300 km.

Nếu giảm tải trọng xuống 30 tấn, tầm bay tăng lên khoảng 4.500 km. Với tải trọng khoảng 20 tấn, con số này có thể đạt khoảng 6.400 km.

Trong nhiệm vụ chuyển sân với lượng hàng hóa rất nhỏ hoặc không mang hàng, tầm bay có thể đạt khoảng 8.700 km.

Sự khác biệt giữa các mức tầm bay cho thấy mối quan hệ trực tiếp giữa trọng lượng chuyên chở và khả năng hoạt động.

Khi phải mang nhiều nhiên liệu và hàng hóa, máy bay cần cân đối giữa trọng lượng cất cánh, mức tiêu thụ nhiên liệu và quãng đường dự kiến.

Tốc độ cao giúp A400M rút ngắn thời gian vận chuyển so với nhiều máy bay cánh quạt thế hệ cũ.

Điều này đặc biệt hữu ích khi đưa lực lượng phản ứng nhanh, trang thiết bị quân sự hoặc vật tư cứu trợ tới khu vực khẩn cấp.

Tuy nhiên, A400M không thể thay thế hoàn toàn các máy bay vận tải phản lực chiến lược.

Những nhiệm vụ vận chuyển khối lượng hàng hóa rất lớn trên các tuyến đường liên lục địa vẫn có thể cần đến C-17 hoặc những dòng máy bay chuyên dụng khác.

Lợi thế của Atlas nằm ở khả năng cân bằng giữa tải trọng, tốc độ, tầm bay và tính linh hoạt.

Đây là sự kết hợp khiến A400M trở thành một nền tảng vận tải quân sự có vị trí riêng trong lực lượng không quân châu Âu.