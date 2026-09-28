Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm toàn tỉnh Nghệ An 9 tháng ước đạt gần 10%

Ngày 28/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2026, kết nối trực tuyến đến 130 xã, phường, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2026.

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 9/2026, kết nối trực tuyến đến 130 xã, phường, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải thông tin, trong quý III/2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong quý III và 9 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả khả quan.

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải báo cáo.

Về tăng trưởng kinh tế, theo số liệu rà soát nội bộ, dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 9,72-10%, đạt trong khung kịch bản đề ra từ đầu năm (9,69-10,64%), cụ thể:

- Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì tăng trưởng ổn định mặc dù chịu tác động do điều kiện thời tiết không thuận lợi, mức tăng dự kiến đạt khoảng 4,83%.

- Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu, mức tăng dự kiến đạt 14,44% (riêng công nghiệp ước tăng 16,89%).

- Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực, mức tăng dự kiến đạt 9,06%.

- Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả nổi bật, lũy kế 9 tháng ước đạt 25.688,6 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán cả năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 61 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 106,6 nghìn tỷ đồng, gấp 3,15 lần so với cùng kỳ; trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,46 tỷ USD.

Đặc biệt, tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An và xúc tiến đầu tư năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư 25 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 110.000 tỷ đồng.

Quảng cảnh phiên họp trực tuyến 9 tháng đầu năm ở Nghệ An.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Hoàn thành chương trình năm học 2025-2026 với nhiều thành tích nổi bật. Đồng thời tổ chức khai giảng năm học mới và triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ở lĩnh vực xã hội, khoảng 39.500 người được giải quyết việc làm trong 9 tháng; khoảng 1.530 căn nhà ở xã hội hoàn thành. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được triển khai.

Kết quả 9 tháng cho thấy, nền kinh tế đang có sức bật đáng kể trong năm 2026. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kết quả 9 tháng và mục tiêu cả năm vẫn đặt ra yêu cầu điều hành quyết liệt trong quý IV, đặc biệt khi tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 10,5-11,5%.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận những kết quả đạt được. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành rà soát toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An giao cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, bổ sung giải pháp phù hợp với từng ngành, lĩnh vực. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Những dự án trọng điểm ở Nghệ An được yêu cầu giải quyết những điểm nghẽn để kịp thời đẩy nhanh tiến độ.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những khâu cần tạo chuyển biến mạnh trong quý cuối năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn, theo dõi tiến độ thường xuyên và rà soát để điều chuyển vốn giữa các dự án theo quy định.

Với các dự án trọng điểm, yêu cầu được đặt ở mức cao hơn, tập trung vào những điểm nghẽn có khả năng quyết định tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng, đất đai và vật liệu xây dựng phải được xử lý dứt điểm, nhất là tại các dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy; LNG Quỳnh Lập và Cảng nước sâu Cửa Lò.

Ngoài ra, yêu cầu hoàn tất thủ tục để khởi công các dự án Nhà máy dứa; Khu công nghiệp VSIP 3 và Lâm viên phía Đông đường Bình Minh, phường Cửa Lò.

Nghệ An đặt ra mục tiêu 3 tháng cuối năm thu đạt 35.000 tỷ đồng cả năm, để hoàn thành phần thu còn lại hơn 9.000 tỷ đồng. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu rà soát từng nguồn thu, nhất là những khoản có nguy cơ hụt, tăng cường chống thất thu thuế.