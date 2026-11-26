Ngày 26/11, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2026 để nghe, cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm Nghệ An năm 2026 ước đạt khoảng 10,6% (số liệu chính thức sẽ được cập nhật khi Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 29/11/2026). Trong đó, nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,66%; công nghiệp - xây dựng ước tăng 15,42%; dịch vụ ước tăng 9,72%.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả nổi bật, ước thực hiện 35.341 tỷ đồng, bằng 151,4% dự toán, tăng 20,4% so với năm 2025 (vượt mục tiêu 32.000 tỷ đồng theo Quyết định số 4006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An và mục tiêu phấn đấu 35.000 tỷ đồng theo Chỉ thị số 09-CT/TU của Tỉnh ủy Nghệ An); trong đó, thu nội địa ước đạt 32.200 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thực hiện năm 2025. Chi ngân sách ước thực hiện 67.749 tỷ đồng, bằng 131,07% dự toán.

Sản xuất nông, lâm và thủy sản vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt trên 1,08 triệu tấn. Chăn nuôi tiếp tục duy trì ổn định. Diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 26.000 ha, tăng 4% so với năm 2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đề nghị các Sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị.

Trong năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Nghệ An đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bám sát mục tiêu tăng trưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đề nghị các Sở, ngành, địa phương tăng cường đôn đốc, rà soát tiến độ thực hiện các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời tham mưu điều chỉnh nguồn vốn phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Dương Đình Chính đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Sở, ngành rà soát lại các chỉ tiêu dự kiến đề ra trong năm 2027.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã đánh giá những kết quả nổi bật, đồng thời chỉ rõ các tồn tại, hạn chế trong tháng 11 và 11 tháng năm 2026.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Võ Trọng Hải yêu cầu các Sở, ngành tập trung rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực và địa phương; xác định rõ những nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kết luận phiên họp.

Ngoài ra, cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách Trung ương. Các Ban quản lý dự án, Sở, ngành và địa phương cần chủ động rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An theo lĩnh vực được phân công phụ trách trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Các Sở, ngành tập trung giải quyết, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng; hoàn thành việc xử lý các trụ sở, nhà đất dôi dư trong năm 2026.

Đồng thời, tập trung hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết, sớm triển khai khởi công Dự án Nhà máy chế biến dứa và Dự án Khu lâm viên phía Đông; rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại khu vực Cửa Lò.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý chặt chẽ ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu công.

Các Sở, ngành quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, chuẩn bị các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân.

Sở Nội vụ Nghệ An phối hợp với các địa phương tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn...