Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm phường Thới Sơn đạt 11,48%

Phường Thới Sơn đạt 6/9 tiêu chí đô thị văn minh.

9 tháng năm 2026, Đảng ủy phường Thới Sơn đã tập trung lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt 9/19 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 11,48% (vượt chỉ tiêu); thương mại - dịch vụ phát triển tích cực, địa phương đã đón hơn 1,59 triệu lượt khách du lịch.

Phường cũng tổ chức công bố Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên đến năm 2050, quá đó giúp địa phương nâng số tiêu chí đô thị văn minh đạt 6/9.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, đã kết nạp 24 đảng viên mới. Công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả với việc vận động Quỹ Vì người nghèo đạt trên 3,75 tỷ đồng; cất 28 căn nhà Đại đoàn kết. An ninh trật tự và chủ quyền biên giới được giữ vững.

Những tháng còn lại của năm 2026, Đảng ủy phường Thới Sơn phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu nghị quyết năm 2026; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả tiêu chí phường không ma túy, chăm lo đời sống nhân dân và chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.