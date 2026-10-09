Tốc độ nước biển dâng nhanh, Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ ngập lụt

Nước sông dâng cao do mưa lớn tại Mungyeong, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc ngày 9/7/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu của Cơ quan Thủy đạc và Hải dương học Hàn Quốc được báo chí nước này công bố ngày 8/10, cho thấy mực nước biển trung bình xung quanh Bán đảo Triều Tiên tăng khoảng 4,72 mm/năm trong giai đoạn 2015-2024, cao hơn khoảng 80% so với mức 2,62 mm/năm trong giai đoạn 20 năm kể từ năm 1990.

Khu vực bờ Tây ghi nhận tốc độ tăng khoảng 6,87 mm/năm, cao nhất trong 3 vùng biển xung quanh bán đảo này. Tại khu vực gần thành phố Mokpo, tốc độ này lên tới 7,95 mm/năm. Trong khi đó, mức tăng tại khu vực bờ Nam là 4,03 mm/năm và tại khu vực bờ Đông là 2,94 mm/năm. Chênh lệch giữa các khu vực này cho thấy mức độ tác động của hiện tượng nước biển dâng không đồng đều dọc theo bờ biển Hàn Quốc.

Diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ ngập tại các khu vực có địa hình thấp, nhất là khi kết hợp với triều cường, bão và nước dâng do bão. Các khu dân cư, cảng biển và công trình hạ tầng ven biển có thể chịu tác động lớn hơn nếu công tác quy hoạch và phòng chống thiên tai không theo kịp những thay đổi của điều kiện tự nhiên.

Theo cơ quan trên, để ứng phó với nguy cơ ngập lụt, việc cập nhật các kịch bản nước biển dâng, tăng cường quan trắc và đánh giá rủi ro theo từng địa phương có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống thoát nước và công trình bảo vệ bờ biển, Hàn Quốc cần tính đến nguy cơ ngập trong quy hoạch đô thị, phát triển cảng biển và trong việc bố trí các công trình hạ tầng thiết yếu.

Cơ quan này cho biết thêm việc kết hợp dữ liệu khoa học với các giải pháp thích ứng dài hạn sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ cộng đồng ven biển và nâng cao khả năng ứng phó trước ảnh hưởng do biến đổi khí hậu.