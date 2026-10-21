Tốc độ nóng lên toàn cầu tăng nhanh kỷ lục, đe doạ nhiều hệ sinh thái quan trọng

Tại hội nghị Sustainability Europe do hãng Reuters tổ chức hôm 20/10, ông Rockström dẫn nghiên cứu do các nhà khoa học PIK công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters, cho thấy tốc độ nóng lên toàn cầu đã tăng kể từ năm 2015, với độ tin cậy thống kê trên 98%.

Sau khi loại bỏ tác động ngắn hạn của các yếu tố tự nhiên như El Niño, núi lửa phun trào và chu kỳ Mặt Trời khỏi 5 bộ dữ liệu nhiệt độ toàn cầu (bao gồm dữ liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ NOAA và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA), các nhà nghiên cứu nhận thấy nhiệt độ toàn cầu tăng chưa đến 0,2 độ C mỗi thập kỷ trong giai đoạn 1970-2015, nhưng đã lên khoảng 0,35 độ C mỗi thập kỷ trong 10 năm qua.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: sciencedaily

Đây là tốc độ tăng nhiệt nhanh nhất từng được ghi nhận kể từ khi các phép đo chính thức bằng dụng cụ bắt đầu vào năm 1880.

Nhà nghiên cứu Stefan Rahmstorf tại PIK cảnh báo nếu xu hướng này tiếp diễn, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ vượt ngưỡng tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trước năm 2030. Mức tăng 1,5 °C và việc duy trì dưới 2 °C về lâu dài vốn là mục tiêu cốt lõi của Thỏa thuận Paris được 195 quốc gia ký kết vào năm 2015

Theo ông Rockström, các rạn san hô và rừng Amazon đang tiến sát những ngưỡng biến đổi không thể đảo ngược. Trong khi đó, các bộ phận của hệ thống tuần hoàn Đại Tây Dương, gồm dòng hải lưu đưa nước ấm từ vùng Caribe đến Tây Âu và góp phần điều hòa khí hậu, cũng đối mặt nguy cơ sụp đổ. Tốc độ nóng lên gia tăng còn làm tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP31, dự kiến khai mạc ngày 9/11 tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Rockström khuyến nghị doanh nghiệp cần xem khí hậu và thiên nhiên là hai phần của cùng một chương trình hành động, thay vì tách biệt. Bên cạnh cắt giảm khí thải carbon, doanh nghiệp nên đầu tư bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt là các dự án duy trì hoặc phục hồi đa dạng sinh học và nguồn nước ngọt.

Ông cũng chỉ trích các hoạt động vận động hành lang nhằm nới lỏng lộ trình loại bỏ xe sử dụng động cơ đốt trong, gọi đây là điều "cực kỳ đáng lo ngại". Theo ông, việc tiếp tục trợ cấp xăng và dầu diesel đang trực tiếp làm suy giảm nhu cầu của người tiêu dùng đối với xe điện.