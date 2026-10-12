Tốc độ mạng di động Hà Nội đạt gần 500 Mbps: Phân tích kỹ thuật và vị thế top 5 toàn cầu

Báo cáo Speedtest Global Index tháng 8/2026 do Ookla công bố ghi nhận bước nhảy vọt của hạ tầng số Việt Nam khi mạng Internet di động tại Hà Nội đạt tốc độ tải xuống trung vị lên tới 493,37 Mbps. Mức hiệu năng này giúp đại diện Việt Nam tăng 5 bậc để góp mặt trong top 5 đô thị có kết nối di động nhanh nhất thế giới, vượt qua nhiều trung tâm công nghệ quốc tế.

Chi tiết các thông số kỹ thuật then chốt của mạng di động

Đánh giá hiệu năng mạng không chỉ dựa vào băng thông tải xuống mà còn phụ thuộc vào khả năng phản hồi và đường truyền tải lên. Mạng di động tại Hà Nội ghi nhận tốc độ tải lên (upload) trung vị đạt 93,98 Mbps, cùng độ trễ (latency) mạng duy trì ở mức tối ưu 19 ms. Đây là những thông số kỹ thuật tiêu chuẩn đảm bảo khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ đòi hỏi băng thông lớn và thời gian thực như truyền phát trực tiếp độ nét cao, điện toán đám mây và hội họp trực tuyến.

Tốc độ Internet di động và cố định của Hà Nội tháng 8/2026. Ảnh chụp màn hình

Trên bảng xếp hạng cấp thành phố, Hà Nội chỉ xếp sau 4 đại diện từ khu vực Trung Đông gồm Abu Dhabi (702,28 Mbps), Al-Rayyan (625,63 Mbps), Doha (532,09 Mbps) và Dubai (522,64 Mbps). Đáng chú ý, kết quả 493,37 Mbps đã đưa Hà Nội vượt qua hàng loạt thành phố phát triển như Stockholm của Thụy Điển (411,79 Mbps), Kuwait City của Kuwait (376,36 Mbps) hay Rio de Janeiro của Brazil (366,96 Mbps). Cùng kỳ khảo sát, TPHCM tăng 4 bậc, xếp vị trí thứ 54 với tốc độ download đạt 175,91 Mbps.

Bảng so sánh tốc độ Internet di động giữa các thành phố

Động lực thúc đẩy từ hạ tầng băng rộng thế hệ mới

Nguyên nhân căn bản tạo nên bước nhảy vọt về tốc độ tải xuống di động tại Việt Nam, trọng tâm là Hà Nội, xuất phát từ tiến trình thương mại hóa và mở rộng vùng phủ sóng mạng 5G. Việc khai thác các dải tần số vô tuyến mới cùng mật độ trạm phát sóng dày đặc đã giải tỏa áp lực băng thông, nâng ngưỡng tốc độ dữ liệu trung vị của người dùng lên mức cao.

Theo số liệu thống kê từ Bộ KH&CN, vùng phủ sóng mạng 4G tại Việt Nam đã đạt tỷ lệ 99,8% dân số, trong khi mạng 5G đã mở rộng đạt khoảng 91,9% dân số. Sự kết hợp giữa nền tảng 4G vững chắc và mạng lưới 5G phủ rộng đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì trải nghiệm kết nối tốc độ cao và liền mạch.

Vị thế cạnh tranh của viễn thông Việt Nam trên quy mô toàn cầu

Xét trên quy mô toàn quốc, bức tranh viễn thông của Việt Nam trong tháng 8/2026 tiếp tục duy trì những chỉ số khả quan ở cả hai phân khúc di động và cố định:

Internet di động: Tốc độ tải xuống trung vị cả nước đạt 219,93 Mbps, tăng 1 bậc lên vị trí thứ 9 thế giới. Chỉ số này cao gấp hơn hai lần so với mức trung vị toàn cầu là 109,05 Mbps. Nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới gồm UAE (675,51 Mbps), Qatar (535,94 Mbps) và Kuwait (399,92 Mbps).

Internet băng rộng cố định: Việt Nam xếp thứ 8 toàn cầu với tốc độ download trung vị 301,48 Mbps, vượt xa mức trung vị thế giới là 129,68 Mbps. Quốc gia dẫn đầu danh mục này là Singapore với 462,50 Mbps.

Ở mảng băng rộng cố định cấp thành phố, TPHCM tăng 1 bậc để đứng thứ 14 thế giới với tốc độ 298,38 Mbps. Trong khi đó, Hà Nội giảm 2 bậc, giữ vị trí thứ 30 toàn cầu với tốc độ download 251,94 Mbps, upload 199,35 Mbps và độ trễ ở mức rất thấp chỉ 4 ms. Những số liệu này khẳng định năng lực kỹ thuật và nền tảng hạ tầng số của Việt Nam đang tiệm cận tiêu chuẩn của các quốc gia công nghệ phát triển.