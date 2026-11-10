Tốc độ Internet Việt Nam tăng 4,5 lần, nhanh thứ 8 thế giới

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trích dẫn dữ liệu của Ookla, cho biết tốc độ Internet di động của Việt Nam đạt khoảng 230 Mbps vào tháng 9/2026, xếp thứ 8 thế giới. Kết quả tăng mạnh so với mức 50,9 Mbps và vị trí thứ 58 vào tháng 4/2024.

Tốc độ Internet cố định cũng đạt 297,64 Mbps, đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới. Hà Nội nằm trong nhóm 5 thành phố có tốc độ mạng di động nhanh nhất.

Tốc độ Internet Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Sự cải thiện diễn ra trong bối cảnh hạ tầng viễn thông được mở rộng, đặc biệt là mạng 5G. Đến hết quý III/2026, cả nước có 60.034 trạm 5G, phủ sóng 93,4% dân số. Số thuê bao 5G đạt 27,2 triệu vào tháng 8/2026, gần gấp đôi so với tháng 9/2025.

Giai đoạn 2024-2026, Việt Nam tổ chức thành công 6 cuộc đấu giá tần số, thu khoảng 20.000 tỷ đồng cho ngân sách. Tổng tài nguyên tần số cấp phép cho doanh nghiệp viễn thông tăng từ 340 MHz lên 640 MHz.

Tại các khu vực khó tiếp cận, doanh nghiệp viễn thông đã phủ sóng di động cho 3.513 thôn, bản lõm sóng trong giai đoạn 2021 đến hết quý III/2026. Đến ngày 1/11, Internet vệ tinh được kích hoạt tại 196 điểm, gồm 154 thôn, bản và 42 cơ sở công lập.

Cùng với hạ tầng số, vị thế đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục cải thiện. Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam đứng thứ 43 trong 139 nền kinh tế về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026, tăng một bậc so với năm trước, đứng thứ ba trong ASEAN và thứ hai trong nhóm nền kinh tế thu nhập trung bình thấp.

Đầu ra đổi mới sáng tạo xếp thứ 35 thế giới, tăng hai bậc. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng thứ 50 toàn cầu, tăng năm bậc so với năm 2025.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Việt Nam đứng thứ 45 trong 195 quốc gia và vùng lãnh thổ về mức độ sẵn sàng AI của Chính phủ năm 2025, tăng sáu bậc. Theo Chỉ số AI toàn cầu cùng năm, Việt Nam xếp thứ 40 trong 93 quốc gia, tăng 18 bậc.

Những kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sau gần hai năm thực hiện, công tác hoàn thiện thể chế, bố trí nguồn lực và phát triển hạ tầng số được đẩy mạnh.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, Bộ KH&CN đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 195 văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu, tổ chức triển khai đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số.