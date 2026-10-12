Tốc độ Internet di động tại Hà Nội đạt gần 500 Mbps, lọt top 5 thành phố nhanh nhất thế giới

Theo báo cáo Speedtest Global Index tháng 8/2026 do Ookla công bố, tốc độ tải xuống (download) trung vị của mạng Internet di động tại Hà Nội đã tăng vọt lên mức 493,37 Mbps. Bước nhảy vọt 5 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu đã chính thức đưa Hà Nội gia nhập nhóm 5 thành phố có tốc độ mạng di động nhanh nhất hành tinh.

Chỉ số kỹ thuật ấn tượng của mạng di động tại Hà Nội

Bên cạnh tốc độ download vượt trội, chất lượng kết nối của hạ tầng viễn thông tại Hà Nội còn được thể hiện rõ qua các thông số kỹ thuật then chốt. Mạng di động tại đây ghi nhận tốc độ tải lên (upload) trung vị đạt 93,98 Mbps, cùng độ trễ (latency) tối ưu chỉ ở mức 19 ms. Tỷ lệ băng thông này đáp ứng hoàn hảo các dịch vụ đòi hỏi truyền tải dữ liệu thời gian thực như tương tác ảo, điện toán đám mây và truyền hình trực tiếp chất lượng cao.

Tốc độ Internet di động và cố định của Hà Nội tháng 8/2026. Ảnh chụp màn hình

Trên bảng tổng sắp toàn cầu ở hạng mục thành phố, chỉ có 4 đô thị thuộc khu vực Trung Đông đứng trên Hà Nội, bao gồm: Abu Dhabi (UAE) dẫn đầu với 702,28 Mbps, Al-Rayyan (Qatar) đạt 625,63 Mbps, Doha (Qatar) đạt 532,09 Mbps và Dubai (UAE) đạt 522,64 Mbps.

Đáng chú ý, Hà Nội đã vượt qua nhiều đô thị công nghệ phát triển trên thế giới như Stockholm (Thụy Điển với 411,79 Mbps), Kuwait City (Kuwait với 376,36 Mbps) và Rio de Janeiro (Brazil với 366,96 Mbps). Trong khi đó, TPHCM cũng ghi nhận bước tiến tích cực khi tăng 4 bậc, xếp vị trí thứ 54 với tốc độ download trung vị đạt 175,91 Mbps.

Bảng so sánh tốc độ mạng tại Hà Nội và TPHCM tháng 8/2026

Ở mảng băng rộng cố định, Hà Nội lùi 2 bậc, giữ vị trí thứ 30 toàn cầu với tốc độ download đạt 251,94 Mbps, upload đạt 199,35 Mbps và độ trễ xuất sắc chỉ 4 ms. Ngược lại, TPHCM tăng 1 bậc lên vị trí thứ 14 thế giới ở phân khúc cố định với tốc độ download trung vị 298,38 Mbps.

Bứt phá trên quy mô quốc gia nhờ hạ tầng 5G

Xét trên quy mô toàn quốc, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế cao trên bản đồ viễn thông quốc tế trong tháng 8/2026. Tốc độ tải xuống trung vị của mạng Internet di động Việt Nam đạt 219,93 Mbps, tăng 1 bậc để đứng thứ 9 thế giới. Chỉ số này cao gấp hơn hai lần so với mức trung vị toàn cầu là 109,05 Mbps.

Ở phân khúc di động cấp quốc gia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tiếp tục giữ vị trí số một với 675,51 Mbps, tiếp theo là Qatar (535,94 Mbps) và Kuwait (399,92 Mbps). Đối với hạ tầng Internet băng rộng cố định, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 8 thế giới với tốc độ tải xuống trung vị đạt 301,48 Mbps, vượt xa mức trung vị thế giới là 129,68 Mbps (quốc gia dẫn đầu là Singapore với 462,50 Mbps).

Sự thăng hạng đột phá về tốc độ kết nối di động của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng bắt nguồn từ tiến trình thương mại hóa nhanh chóng cùng việc mở rộng quy mô trạm phát sóng mạng 5G. Số liệu từ Bộ KH&CN cho thấy hạ tầng viễn thông trong nước đã ghi nhận độ phủ 4G đạt 99,8% và 5G đạt khoảng 91,9% dân số, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm của người dùng.