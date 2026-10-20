Tóc bạc sớm không chỉ do tuổi tác, 5 thói quen sai lầm nên thay đổi ngay

Tóc bạc thường được xem là dấu hiệu tự nhiên của quá trình lão hóa. Tuy nhiên, thời điểm tóc bắt đầu bạc ở mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào di truyền, cơ địa và một số yếu tố sức khỏe.

Không phải mọi thói quen xấu đều trực tiếp khiến tóc mất sắc tố. Dù vậy, chăm sóc tóc không đúng cách, căng thẳng kéo dài hoặc chế độ ăn thiếu cân bằng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mái tóc. Dưới đây là 5 thói quen cần lưu ý nếu bạn muốn duy trì mái tóc chắc khỏe và phát hiện sớm những vấn đề bất thường.

Lạm dụng hóa chất và nhiệt độ cao

Nhuộm, tẩy tóc thường xuyên hoặc liên tục sử dụng máy sấy nóng, máy uốn và máy duỗi có thể làm tổn thương lớp biểu bì, khiến sợi tóc khô xơ, dễ gãy và mất độ bóng.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa hư tổn thân tóc và quá trình bạc tóc. Hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy việc sử dụng hóa chất hoặc nhiệt độ cao trực tiếp làm nang tóc mất sắc tố và khiến tóc bạc nhanh hơn.

Để hạn chế hư tổn, bạn nên giãn cách các lần nhuộm, tránh tẩy tóc liên tục, sử dụng sản phẩm bảo vệ nhiệt và điều chỉnh nhiệt độ máy tạo kiểu phù hợp. Chăm sóc đúng cách giúp tóc giữ được độ mềm mượt, kể cả khi tóc bạc đã xuất hiện.

Thường xuyên nhổ tóc bạc

Khi phát hiện vài sợi tóc bạc, nhiều người có thói quen dùng nhíp nhổ bỏ. Tuy nhiên, việc này không ngăn được tóc bạc mọc thêm. Nhổ tóc lặp đi lặp lại còn có thể gây tổn thương nang tóc, kích ứng da đầu và ảnh hưởng đến khả năng mọc tóc tại vị trí đó.

Quan niệm nhổ một sợi tóc bạc sẽ khiến những sợi xung quanh bạc theo cũng không có cơ sở khoa học. Mỗi nang tóc có chu kỳ phát triển và khả năng tạo sắc tố riêng, nên việc nhổ một sợi không khiến các nang tóc lân cận đồng loạt mất màu.

Nếu muốn xử lý tóc bạc, bạn có thể cắt ngắn sợi tóc sát chân hoặc cân nhắc nhuộm khi cần thiết. Đây là những lựa chọn giúp hạn chế tác động không cần thiết lên da đầu.

Thường xuyên thiếu ngủ, sinh hoạt thất thường

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và khả năng phục hồi của cơ thể. Ngủ không đủ giấc kéo dài có thể làm tăng căng thẳng, ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày và khiến cơ thể khó phục hồi tốt.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định việc ngủ sau một giờ cố định, chẳng hạn 23 giờ, trực tiếp khiến tóc bạc nhanh hơn. Quá trình bạc tóc vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể của tuổi tác và di truyền.

Dù không phải biện pháp ngăn tóc bạc, duy trì giờ ngủ đều đặn, ngủ đủ thời lượng phù hợp và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử sát giờ đi ngủ vẫn là những thói quen có lợi cho sức khỏe.

Để căng thẳng kéo dài

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe tinh thần và nhiều hoạt động sinh lý của cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy stress có thể liên quan đến quá trình bạc tóc thông qua những cơ chế tác động đến tế bào tham gia tạo sắc tố trong nang tóc. Tuy nhiên, mối liên hệ này vẫn cần được nghiên cứu thêm ở người.

Không phải ai thường xuyên căng thẳng cũng sẽ bạc tóc sớm. Vì vậy, thay vì quá lo lắng khi phát hiện tóc bạc, bạn nên duy trì hoạt động thể chất vừa sức, dành thời gian thư giãn và cân bằng giữa công việc với nghỉ ngơi.

Những biện pháp này không bảo đảm ngăn tóc bạc, nhưng giúp giảm tác động tiêu cực của stress kéo dài đối với sức khỏe tổng thể.

Ăn kiêng quá mức, thiếu hụt dưỡng chất

Chế độ ăn thiếu cân bằng là yếu tố cần lưu ý, nhất là khi tóc bạc xuất hiện sớm hoặc đi kèm các biểu hiện bất thường khác. Một số trường hợp bạc tóc sớm có liên quan đến thiếu vitamin B12, thiếu sắt hoặc những vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe nhất định.

Tuy nhiên, không nên mặc định thiếu một loại vitamin hay khoáng chất là nguyên nhân gây bạc tóc. Bằng chứng về mối liên hệ giữa từng dưỡng chất và tình trạng này không đồng đều, trong khi quá trình bạc tóc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Thay vì tự ý bổ sung nhiều loại vitamin, bạn nên ưu tiên chế độ ăn đa dạng với thịt, cá, trứng, sữa hoặc thực phẩm thay thế phù hợp, các loại đậu, rau xanh, hạt và ngũ cốc. Nếu tóc bạc sớm bất thường, xuất hiện nhanh hoặc đi kèm tình trạng mệt mỏi, rụng tóc nhiều, bạn nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân và xét nghiệm khi cần thiết.

Tóc bạc không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của bệnh lý hay hậu quả từ thói quen sinh hoạt. Di truyền và tuổi tác vẫn là những yếu tố quan trọng. Vì vậy, thay vì tìm cách ngăn bạc tóc bằng các biện pháp truyền miệng, bạn nên tập trung vào chế độ ăn cân bằng, giấc ngủ đầy đủ, kiểm soát căng thẳng và chăm sóc tóc đúng cách.