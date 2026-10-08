TOÀN VĂN: Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nguyên tắc tổ chức hoạt động; nội dung và hình thức tổ chức hoạt động; yêu cầu tổ chức hoạt động; cơ chế tài chính; trách nhiệm quản lý; thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Việc phân định hoạt động dạy thêm, học thêm với các hoạt động giáo dục quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động giáo dục chính khóa là hoạt động dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông, được thực hiện theo thời lượng quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Hoạt động giáo dục tăng cường là hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông; được tổ chức trong thời gian dạy học 02 buổi/ngày hoặc thời gian dạy học theo lộ trình dạy học 02 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện.

3. Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích theo định hướng phát triển cá nhân của người học, trên cơ sở tự nguyện của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học.

Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học

1. Hoạt động giáo dục tăng cường ưu tiên thực hiện những nội dung giáo dục cần thiết đối với người học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và phát triển phẩm chất, năng lực người học. Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học thực hiện nội dung giáo dục mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, đáp ứng sự khác biệt về nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của người học.

2. Hoạt động giáo dục tăng cường bảo đảm cho mọi người học được tiếp cận nội dung giáo dục tăng cường trong thời gian dạy học 02 buổi/ngày hoặc thời gian dạy học theo lộ trình dạy học 02 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện, không được thu tiền của người học; cơ sở giáo dục phải bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận, lựa chọn và tham gia của người học phù hợp với nội dung và điều kiện tổ chức, không dạy trước, dạy lại nội dung chương trình các môn học, không ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức như hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian tổ chức hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường, trên cơ sở tự nguyện lựa chọn tham gia của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học. Không tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học đối với những nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước đối với mọi người học theo Chương trình giáo dục phổ thông.

4. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đội ngũ nhân sự thực hiện và các yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục.

5. Không sử dụng kết quả tham gia hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thay thế cho kết quả học tập các môn học và hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông.

6. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Toàn văn Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông