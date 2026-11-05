TOÀN VĂN: Thông tư 176/2026/TT-BQP sửa quy định chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội

Theo đó, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29/10/2026. Mức hưởng chế độ trợ cấp; thời gian, tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp hướng dẫn tại Thông tư này được áp dụng đối với các trường hợp hy sinh, từ trần hoặc có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi, phục viên, chuyển ngành kể từ ngày 01/9/2026.

TOÀN VĂN: Thông tư số 176/2026/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2025/TT-BQP và Thông tư số 162/2017/TT-BQP về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng