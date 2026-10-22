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TOÀN VĂN: Quy định 227-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân

Toàn văn Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.

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Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-quy-dinh-227-qd-tw-ve-kiem-diem-va-danh-gia-xep-loai-chat-luong-doi-voi-tap-the-ca-nhan-119261022141657858.htm