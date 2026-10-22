TOÀN VĂN: Quy định 227-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân
Toàn văn Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.
Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân
Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-quy-dinh-227-qd-tw-ve-kiem-diem-va-danh-gia-xep-loai-chat-luong-doi-voi-tap-the-ca-nhan-119261022141657858.htm