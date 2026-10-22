TOÀN VĂN: Quy định 227-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân

Chiều 22-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031 được triển khai dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.