Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 23/11/2026, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026) đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, đại diện Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ và các tổ chức quốc tế, bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thưa toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,

Hôm nay, trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình, chúng ta kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tám thập kỷ bền bỉ phụng sự con người, vun đắp lòng nhân ái và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc ta.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tư cách Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu, đóng góp của Hội trong 80 năm qua. Chúc mừng Hội chữ thập Việt Nam được nhận phần thưởng cao quý của Đảng-Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng nhất. Nhân sự kiện đặc biệt này, Tôi trân trọng gửi lời thăm hỏi thân tình, lời cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế. Chúc hội tiếp tục phát triển và thành công.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Cách đây 80 năm, ngày 23/11/1946, Hội Hồng thập tự Việt Nam ra đời trong buổi đầu của chính quyền cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã sáng lập, chỉ đạo, đặt nền móng và là Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội cho đến khi Người đi xa. Bác Hồ căn dặn lấy tình thương, trách nhiệm với con người làm nền tảng hành động, phát huy truyền thống “thương người như thể thương thân”. Tư tưởng ấy, qua Lời kêu gọi chống nạn đói và phong trào toàn dân lập “Hũ gạo cứu đói”, không chỉ giúp Nhân dân vượt qua thiếu thốn mà còn khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, biến đoàn kết thành sức mạnh tự cường, lấy con người làm gốc, chăm lo toàn diện để Nhân dân thực sự làm chủ cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ dấu mốc của chính quyền Cách mạng non trẻ, qua các cuộc kháng chiến đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập, các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ luôn có mặt nơi hiểm nguy, gian khó, chăm sóc thương binh, bệnh binh, trợ giúp người nghèo, người yếu thế, cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, dịch bệnh, vận động hiến máu, hiến mô, bộ phận cơ thể người và thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực. Giá trị của hành trình 80 năm Hội chữ thập đỏ Việt Nam là hành trình của lòng nhân ái của dân tộc được hiện thực hóa thành những hành động cứu giúp cụ thể hàng ngày, thắp sáng niềm tin và hy vọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, trực tiếp củng cố khối đại đoàn kết dân tộc làm rạng ngời truyền thống nhân văn của con người Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã tận tụy cống hiến, có người đã hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả. Xin trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ, các Hội Chữ thập đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia, cùng các tổ chức và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành với Nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, trong xây dựng, phát triển đất nước.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Sức sống của một tổ chức nhân đạo nằm ở những giá trị được hiện thực hóa bằng hành động. Suốt 80 năm qua, có biết bao người không quản gian khổ, hiểm nguy, hy sinh cả tính mạng để cứu đồng loại, cứu trợ đồng bào trong chiến tranh, trong thiên tai, thảm họa. Có những người lặng lẽ dành tuổi trẻ, thời gian, công sức chăm sóc người yếu thế, vận động hiến máu, sơ cấp cứu và trợ giúp cộng đồng. Có những người dành phần lớn tài sản của mình xây dựng mái ấm, chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi. Có những người hy sinh thân mình để cứu người. Những cống hiến ấy kết tinh tinh thần nhân đạo, trách nhiệm xã hội và lòng dũng cảm. Chúng ta cũng trân trọng hàng triệu tấm lòng nhân ái của các cá nhân, gia đình, tập thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tự nguyện vận động, cổ vũ, góp công sức, trí tuệ, vật chất và kinh nghiệm để người gặp khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù là đóng góp lớn lao hay sẻ chia bình dị, tất cả đều đáng quý bởi lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Xin trân trọng tri ân hàng nghìn cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở từ thiện, mái ấm đang ngày đêm chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mồ côi trên cả nước, cùng những đóng góp thiết thực của các tổ chức, cá nhân thuộc nhiều tôn giáo cho sự nghiệp nhân đạo.

Chúng ta luôn ghi nhớ tình cảm cao đẹp của các quốc gia yêu chuộng hòa bình như Liên Xô và các nước XHCN trước đây, như Thụy Điển cùng nhiều quốc gia khác, các tổ chức và bạn quốc tế đã dành tâm sức, thời gian, nguồn lực ủng hộ Nhân dân Việt Nam, đồng hành với sự nghiệp nhân đạo, vượt qua khác biệt về tôn giáo, văn hóa.

Chúng ta trân trọng sự đồng hành bền bỉ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự tham gia tích cực của lãnh đạo, nhân viên trong hoạt động thiện nguyện, hiến máu và hỗ trợ cộng đồng. Mỗi người, mỗi tổ chức có cách đóng góp riêng nhưng đều chung tình yêu thương, không thờ ơ trước nỗi đau đồng loại. Những người trực tiếp dấn thân cùng hàng triệu tấm lòng tự nguyện cống hiến đã làm nên sức mạnh của phong trào nhân đạo, bồi đắp chiều sâu và sức sống trường tồn của truyền thống nhân ái Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động Hạng Nhất (lần thứ hai) tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (23/11/1946 - 23/11/2026). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tôi mong những tấm gương ấy không chỉ được tri ân, tôn vinh hôm nay mà còn truyền cảm hứng để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tinh thần “thương người như thể thương thân”, chủ động sẻ chia, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực vì cộng đồng.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo. Chúng ta cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó từ sớm, từ xa, đồng hành cùng người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên.

Trong kỷ nguyên mới, hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai. Cần quán triệt sâu sắc: Đảng lãnh đạo, định hướng chủ trương, đường lối. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng, thực thi chính sách, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực nhân đạo, làm nòng cốt cho hoạt động nhân đạo dựa vào cộng đồng. Hội cần kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn, huy động, điều phối nguồn lực xã hội, phát huy mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các lực lượng tham gia để trợ giúp đúng người, kịp thời, hiệu quả.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, tôi đã đề nghị các cấp Hội thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nền nhân đạo chủ động, chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại, lấy con người làm trung tâm. Tôi rất vui mừng khi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội và các cấp Hội khẩn trương đưa những định hướng ấy vào thực tiễn bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Thời gian tới, Hội cần củng cố, phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên, chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và chế độ đãi ngộ.

Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cần tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo, tận tụy chăm sóc, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh, thấm nhuần ba yêu cầu: Thứ nhất: nhân đạo vô tư - cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương. Thứ hai: dũng cảm dấn thân – đến những nơi hiểm nguy, gian khó, nơi cần giúp đỡ nhất, với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và điều kiện an toàn. Thứ ba: hành động vì hòa bình - bảo vệ sự sống, phẩm giá, hàn gắn tổn thương, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết trong nước, quốc tế. Đó phải là chuẩn mực trong suy nghĩ, lời nói, việc làm của mỗi người làm công tác Chữ thập đỏ.

Tôi đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang Nhân dân tiếp tục lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Cần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phối hợp, tôn trọng tính chủ động, đặc thù của Hội và các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo phát triển thực chất, chuyên nghiệp, linh hoạt, không hành chính hóa. Các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm, sáng kiến, cùng xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm nghĩa tình, nhân ái; với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của Nhân dân và đồng hành của bạn bè quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập, Hội cần góp sức xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ, mỗi người gặp hoạn nạn đều được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên. Chúc Hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên bước vào chặng đường mới với niềm tin, khí thế mới và những hành động nhân đạo thiết thực hơn.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các tổ chức, bạn bè quốc tế đã bền bỉ đồng hành, hỗ trợ hoạt động nhân đạo tại Việt Nam.

Chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)