Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao gồm đại diện Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10 năm 2026...