Kính bạch Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương!

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội cùng chư vị tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam!

Thưa quý vị đại biểu!

Hôm nay, tại Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, trong không khí trang nghiêm, đoàn kết đúng vào dịp Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi tới Đại lão Hòa thượng Pháp chủ, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch, chư tôn đức giáo phẩm, quý vị Tăng Ni, Phật tử ở trong và ngoài nước cùng các vị đại biểu khách quý lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ảnh: Tâm Quý

Thưa quý vị đại biểu!

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta phải đang đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng với ý chí nghị lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua tất cả và làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo đã chung sức đồng lòng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” và truyền thống “Hộ quốc an dân”, Phật giáo đã được đông đảo người dân đón nhận, tin theo. Hiện nay, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam. Với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối truyền thống không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa Đạo pháp và Dân tộc. Giáo hội là tổ chức thành viên tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Qua theo dõi và nghe báo cáo của Giáo hội tại Đại hội hôm nay, tôi rất vui mừng vì trong nhiệm kỳ qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch đề ra, hoạt động tôn giáo ổn định, tuân thủ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhanh chóng linh hoạt, sáng tạo, ổn định tổ chức Giáo hội, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Giáo hội cùng Tăng Ni đã tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống ma túy, tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, tích cực tham gia các hoạt động y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo. Hoạt động đối ngoại của Phật giáo ngày càng được mở rộng, tham gia các tổ chức quốc tế, phát triển các hội Phật tử người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền khẳng định tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Những thành tích xuất sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội hôm nay. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, Phật tử cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Cung nghinh Đức Pháp chủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, GHPGVN quang lâm tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X - Ảnh: Tâm Quý

Kính thưa quý vị đại biểu!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu rất quan tâm đến tôn giáo, tín ngưỡng; về Phật giáo, Người nói: “Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ Cộng hòa, Hiến pháp ta tôn trọng tự do tín ngưỡng thì Phật giáo cũng phát triển một cách toàn diện”. Người nói, tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và ấm no. Đây là những quan điểm cơ bản trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo, tự do tôn giáo, đoàn kết tôn giáo. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Ngày 23-4-2026, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi với 100% đại biểu có mặt tán thành, đây là cơ sở pháp lý để tiếp tực thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận. Qua đó, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo đời sống của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Chư vị lãnh đạo GHPGVN đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: Tâm Quý

Thưa quý vị đại biểu!

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới. Tôi đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lựa chọn chủ đề của Đại hội lần này là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, đường hướng đề ra phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và tình hình của đất nước trong giai đoạn phát triển mới với những chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể Giáo hội để khắc phục những tồn tại hạn chế, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ mới. Xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm, vững mạnh, phát triển, suy tôn, suy cử các vị lãnh đạo trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự là những người tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực. Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, khẳng định vị thế của tổ chức Phật giáo duy nhất ở Việt Nam đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tập trung tập hợp đoàn kết Tăng Ni, Phật tử Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào đoàn kết hòa hợp dân tộc và thiết thực bảo vệ hòa bình thế giới.

Tôi mong rằng các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước, sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Nhân dịp này, tôi đề nghị Chính phủ, các bộ, ban ngành Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các địa phương thường xuyên quan tâm và thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo, hướng dẫn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tốt Đời đẹp Đạo với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Chúc các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước luôn dồi dào sức khỏe, trí tuệ thắp sáng, Phật đạo viên thành. Chúc quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công viên mãn.

Xin trân trọng cảm ơn!