TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề với người làm chuyên môn y tế trong Bộ Quốc phòng
Toàn văn dự thảo Thông tư quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm chuyên môn y tế trong Bộ Quốc phòng đang được Bộ Quốc phòng lấy ý kiến góp ý.
Dự thảo Thông tư quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm chuyên môn y tế trong Bộ Quốc phòng
Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-thong-tu-quy-dinh-che-do-phu-cap-uu-dai-nghe-voi-nguoi-lam-chuyen-mon-y-te-trong-bo-quoc-phong-119261108070413322.htm