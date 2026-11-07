Toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Kính bạch Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự,

Kính thưa quý vị đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương,

Kính thưa quý vị khách quý, chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị cư sĩ, Phật tử trong và ngoài nước,

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, hòa hợp và thắm tình đạo vị, tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội được khai mạc đúng vào ngày kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 – 7-11-2026). Đây là sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của Giáo hội trải qua 45 năm, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt Hội đồng Trị sự GHPGVN, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn chư tôn đức giáo phẩm, quý vị đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, và các địa phương; quý vị khách quý cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử đã về tham dự Đại hội.

Sự hiện diện quý báu của chư tôn đức và quý vị thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và tình cảm tốt đẹp dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu; kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý sức khỏe, an lạc và thành tựu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển biến sâu sắc về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phương thức quản lý, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Những thời cơ và thách thức của thời đại đặt ra yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức và điều hành, giữ vững truyền thống và bản sắc Phật giáo Việt Nam, đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đạo Phật trong đời sống xã hội.

Với truyền thống hơn hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh đất nước, phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha; góp phần xây dựng đời sống đạo đức, văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phụng sự hạnh phúc của Nhân dân.

Kế thừa truyền thống ấy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục kiên định phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Kính thưa chư Tôn đức và quý vị đại biểu!

Nhìn lại nhiệm kỳ IX, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chủ động thích ứng, triển khai các hoạt động Phật sự và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Công tác tổ chức và điều hành Giáo hội tiếp tục được củng cố, đổi mới. Hệ thống tổ chức Giáo hội từng bước được kiện toàn, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tại 34 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, tạo nền tảng cho hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Công tác Tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, văn hóa, nghi lễ, pháp chế và kiểm soát, thông tin truyền thông, nghiên cứu Phật học có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động đào tạo Tăng Ni, tổ chức An cư kết hạ, Đại giới đàn và các khóa tu học được duy trì, phát triển, góp phần nâng cao chất lượng tu học và đời sống tâm linh của Tăng Ni, Phật tử.

Đặc biệt, Giáo hội đã tổ chức rất thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc cung rước và tôn trí Xá-lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ tại Việt Nam, với hơn 17 triệu lượt Tăng Ni, tín đồ Phật tử và Nhân dân chiêm bái đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống tâm linh của Tăng Ni, Phật tử và Nhân dân. Giáo hội đã hoàn thành tâm nguyện cung rước Xá-lợi trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức về an trí tại tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành công của Đại lễ Vesak tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và năng lực hội nhập quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Công tác kinh tế tài chính và từ thiện, an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Phật sự. Tăng Ni, Phật tử cả nước đã tích cực tham gia cứu trợ thiên tai, chăm sóc người yếu thế, hỗ trợ đồng bào khó khăn và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội đạt trị giá trên 7.500 tỷ đồng, thể hiện sinh động tinh thần từ bi, cứu khổ và phụng sự nhân sinh của đạo Phật.

Hoạt động đối ngoại Phật giáo tiếp tục được mở rộng; công tác nghiên cứu Phật học, thông tin truyền thông và bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo được quan tâm. Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển đất nước.

Những thành tựu đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm; sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của các cấp Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử; sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, địa phương và sự ủng hộ của toàn xã hội.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quý báu đó.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Giáo hội cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ và giữ gìn kỷ cương, giới luật. Đây là những vấn đề cần được thẳng thắn đánh giá, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ hoạt động Phật sự mà còn xác định những định hướng phát triển của Giáo hội trong giai đoạn mới.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ IX; thảo luận, quyết định phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X; kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung chư Tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, và suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới; thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII; cử hành suy tôn hàng giáo phẩm; và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm: “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, Giáo hội xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng, lấy hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động. Kỷ cương để thống nhất, đổi mới để phát triển, hiệu lực để thực thi, hiệu quả để phụng sự.

Trọng tâm trước hết là tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật và đạo hạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị Giáo hội và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Tăng Ni, xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh hội nhập.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoằng pháp, đưa những giá trị từ bi, trí tuệ và tỉnh thức của đạo Phật vào đời sống; quan tâm giáo dục đạo đức, chăm sóc đời sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng nhân ái.

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam; đẩy mạnh nghiên cứu Phật học, mở rộng hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát huy tinh thần nhập thế, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện những mục tiêu đó, Giáo hội cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ và trách nhiệm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử; đồng thời đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy chất lượng tu học và hiệu quả phụng sự làm thước đo cho sự phát triển.

Kính thưa chư tôn đức và toàn thể Đại hội!

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là Đại hội của kỷ cương, đổi mới, hiệu lực, hiệu quả.

Tôi đề nghị toàn thể đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử cả nước; phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ và hòa hợp; tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực và khả thi.

Những quyết định của Đại hội hôm nay không chỉ định hướng hoạt động Phật sự trong năm năm tới mà còn góp phần đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Mỗi vị Tăng Ni cần thực sự là tấm gương về giới hạnh, trí tuệ và trách nhiệm; mỗi ngôi chùa cần là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh lành mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật; mỗi người Phật tử cần là một công dân tốt, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Với niềm tin và quyết tâm đó, tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ thành công viên mãn, mở ra một giai đoạn phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp tục khẳng định truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Trong giờ phút trang nghiêm này, tôi trân trọng tuyên bố: Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho Đại hội thành công viên mãn, Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đất nước hòa bình, Nhân dân an lạc.

Kính chúc chư tôn đức giáo phẩm, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành.

Xin trân trọng cảm ơn!