Toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thư
Sáng nay, 25/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị trân trọng gửi đến quý độc giả toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202609/toan-van-bai-phat-bieu-khai-mac-cua-dong-chi-vuong-quoc-tuan-bi-thu-tinh-uy-quang-tri-tai-hoi-nghi-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-tuyen-truyen-va-trien-khai-thuc-hien-mot-so-nghi-quyet-chi-thi-cua-bo-c-62c4c87/