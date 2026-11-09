Toàn tỉnh trồng mới trên 20.200ha cà phê, mắc ca

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngày 16/3/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1850/KH-UBND về tổ chức trồng mới cây cà phê, mắc ca và thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp năm 2026. Kế hoạch đặt mục tiêu đào hơn 21,6 triệu hố, tương đương 12.000ha trồng mới, gồm 5.930ha cà phê, 5.930ha mắc ca trồng xen và 140ha mắc ca trồng thuần.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân, Kế hoạch số 1850/KH-UBND đã đạt kết quả vượt mục tiêu đề ra trên cả 3 phương diện: Diện tích, chất lượng cây trồng và phạm vi triển khai.

Về diện tích, toàn tỉnh trồng mới 13.456,84ha cà phê, đạt 226,93% kế hoạch; nâng tổng diện tích cà phê lên 21.859,24ha, vượt mục tiêu 20.000ha vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đối với cây mắc ca, diện tích trồng mới đạt 6.811,28ha, bằng 112,21% kế hoạch, nâng tổng diện tích toàn tỉnh lên 19.596,13ha.

Về chất lượng, các diện tích trồng mới cơ bản bảo đảm yêu cầu sinh trưởng, phát triển. Trong đó, tỷ lệ cây sống đối với cà phê đạt từ 85% - 95%; cây mắc ca đạt từ 85% - 100%.

Về phạm vi triển khai, cây cà phê trồng tại 42 xã, mắc ca trồng tại 43 xã. Đáng chú ý, 100% số xã trồng cà phê và 42/43 xã, phường trồng mắc ca đạt hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Đối với thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn FPT và các đơn vị liên quan tổ chức 2 đợt khảo sát thực tế, xác định 8 địa điểm dự kiến triển khai, tập trung tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở để đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ, hiệu quả thực tiễn và định hướng nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2027, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu trồng mới 20.000ha cà phê (10.000ha từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ, 10.000ha do người dân tự trồng) và 10.000ha mắc ca trồng xen. Tổ chức gieo ươm tại chỗ cây giống cà phê phục vụ 20.000ha.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo UBND xã Mường Mùn phát biểu tham luận tại hội nghị.

Hội nghị tập trung trao đổi kinh nghiệm, làm rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu năm 2027. Các đại biểu nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; huy động các lực lượng tham gia; cơ chế phối hợp, bố trí nguồn lực; nâng cao chất lượng trồng, chăm sóc, tỷ lệ cây sống và hiệu quả đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 1850.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 1850.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 1850.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 1850.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 5 cá nhân và 11 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 1850/KH-UBND về tổ chức trồng mới cây cà phê, mắc ca và thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận tài trợ của các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận tài trợ của các doanh nghiệp, góp phần bổ sung nguồn lực để thực hiện chăm sóc diện tích trồng mới năm 2026 và triển khai kế hoạch năm 2027.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Kế hoạch số 1850/KH-UBND trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, UBND các xã phải xác định chăm sóc, bảo vệ diện tích cây đã trồng năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trước mắt. Khẩn trương đánh giá chính xác tỷ lệ cây sống, tình hình sinh trưởng và xác định rõ diện tích cần trồng dặm, chăm sóc, phục hồi. Đến hết tháng 4/2027, tỷ lệ cây sống trên toàn bộ diện tích trồng mới năm 2026 phải đạt tối thiểu 90%. Các địa phương tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, chủ động rà soát quỹ đất, xác định nhu cầu về giống, vật tư, nhân lực và đối tượng để tổ chức thực hiện hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động thực hiện, tránh tư tưởng trồng chờ, ỷ lại ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu bố trí, phân bổ đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch chăm sóc diện tích cây trồng năm 2026 và kế hoạch trồng mới năm 2027. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện kể hoạch năm 2027.