Toàn tỉnh thành lập mới 11 công đoàn cơ sở

Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Gốm sứ Minh Nghĩa Quảng Trị - Ảnh: P.V

Nhằm đưa tổ chức công đoàn (CĐ) đến gần hơn với người lao động (NLĐ), thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS, đặc biệt trong khu vực doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước. Các CĐ xã, phường, các cụm, khu vực tích cực làm việc với DN, đơn vị chưa có tổ chức CĐ để vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tuyên truyền về vai trò, chức năng của tổ chức CĐ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ khi tham gia CĐ.

Với cách làm chủ động, linh hoạt, tổ chức CĐ từng bước tiếp cận DN ngay từ khi mới hoạt động, kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và tâm tư NLĐ, tạo tiền đề quan trọng để hình thành tổ chức CĐ tại cơ sở.

Sau khi có quyết định thành lập, một số đơn vị tổ chức ra mắt CĐCS chu đáo, trang trọng, tạo khí thế và động lực ban đầu cho hoạt động CĐ, khẳng định vai trò đồng hành với DN, chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ ngay từ cơ sở, như: Công ty CP Y tế Tâm Nguyên, Công ty CP xây dựng tổng hợp Phúc Khang, Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng, Chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Gốm sứ Minh Nghĩa Quảng Trị, Công ty TNHH TM Đặng Hùng, Công ty CP Dịch vụ vận tải Thành Công, Công ty TNHH Dệt May Gia Nghi, Công ty TNHH Hoàng Hưng CF, Công ty TNHH Công nghệ dệt may U-TEX, Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Bảo Bình...

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS, LĐLĐ tỉnh đã ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định số 01/QĐ-TLĐ, ngày 28/8/2026 của Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở, đồng thời tiếp tục hướng dẫn các CĐCS mới thành lập hoàn thiện hồ sơ, thủ tục làm con dấu và hướng dẫn các CĐCS kết thúc hoạt động thu hồi, nộp con dấu theo quy định.