Toàn tỉnh ra quân vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân dự lễ ra quân.

Dự lễ ra quân có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên đơn vị chức năng, người dân một số phường trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng dự lễ ra quân.

Theo kế hoạch, từ ngày 21/9/2026 đến hết ngày 4/10/2026, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các đơn vị trung ương đứng chân trên địa bàn và các địa phương tổ chức thực hiện liên tục các hoạt động như khơi thông cống rãnh, kênh tiêu và các công trình tiêu thoát nước; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu, nông sản; thu gom rác thải, bùn đất, vệ sinh môi trường; tiêu độc, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh.

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình mưa lũ đã xảy ra trên diện rộng, làm hàng nghìn hộ bị chia cắt tạm thời; nhiều tuyến giao thông bị ngập, sạt lở; hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ảnh hưởng; hàng nghìn khối đất, đá, rác thải ùn ứ trên các tuyến đường, khu dân cư...

Việc khắc phục hậu quả mưa lũ, hạn chế thiệt hại, sớm ổn định đời sống, bảo đảm vệ sinh môi trường và sản xuất của Nhân dân đã nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” cần tập trung khắc phục cả trước mắt và lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Với tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả khắc phục trên địa bàn; rà soát từng điểm ngập, tuyến tiêu thoát, khu vực ô nhiễm, diện tích nông sản cần thu hoạch và từng hộ dân cần hỗ trợ; nhất là hộ neo đơn, hộ khó khăn, vùng còn bị chia cắt, không để người dân tự xoay xở với những hậu quả mà chính quyền có thể hỗ trợ giải quyết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị thủy lợi chủ động tiêu nước từ sớm, từ xa; tổ chức thu gom, xử lý rác thải, bùn đất, xác động vật, kiểm soát nguồn nước, không để phát sinh dịch bệnh; đồng thời phối hợp hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Sở Y tế phối hợp với địa phương vệ sinh, khử khuẩn, kiểm soát dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương khôi phục trường học, bảo đảm học sinh trở lại học tập ngay khi đủ điều kiện an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục huy động người, phương tiện hỗ trợ cơ sở, ưu tiên địa bàn khó khăn.

Đối với việc xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về tiêu, thoát nước, giao thông và hạ tầng thiết yếu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các điểm ngập, “điểm nghẽn”; khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi rà soát năng lực tiêu thoát nước, vận hành chủ động hệ thống kênh tiêu, trạm bơm, cống; không để ách tắc dòng chảy do những nguyên nhân có thể chủ động phòng ngừa, xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị các địa phương phải đưa việc kiểm tra, nạo vét, duy tu cống rãnh, cửa thu nước, kênh mương, trục tiêu và xử lý các vị trí có nguy cơ gây ngập thành công việc thường xuyên; rà soát trước mỗi đợt mưa lớn, xử lý ngay từ cơ sở những nguy cơ có thể nhận diện và khắc phục.

Đặc biệt, ngay sau lễ ra quân, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào việc; không hình thức, không chờ đợi, không đùn đẩy. Việc gì thuộc trách nhiệm của mình phải chủ động làm ngay; đã làm là phải thực chất, xử lý đến đâu dứt điểm đến đó.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đợt ra quân lần này phải tạo chuyển biến thực chất và trở thành nền nếp thường xuyên, từ sớm, từ xa, từ cơ sở; phòng ngừa tốt hơn, xử lý nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, kết quả phải đo đếm được.

Ngay sau lễ ra quân, đông đảo cán bộ và Nhân dân phường Hạc Thành, đơn vị chức năng đã trực tiếp tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực Hồ Thành 1, phường Hạc Thành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khác trong tỉnh đồng loạt triển khai các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.