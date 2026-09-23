Toan tính phần cứng và bước đi chiến lược đằng sau sự vắng mặt của dòng máy iPhone 18 Air

Sự kiện "Surprise and Shine" ngày 9/9 của Apple đã chính thức khép lại với tâm điểm là bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng thiết bị màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo. Trái với dự đoán ban đầu của giới công nghệ, phiên bản kế nhiệm của chiếc iPhone Air siêu mỏng lại hoàn toàn vắng bóng trên sân khấu ra mắt và chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về thời điểm thương mại hóa.

Phép thử phần cứng và bài toán đánh đổi kỹ thuật

Ra mắt lần đầu ở thế hệ iPhone 17 Air với mức giá khởi điểm 999 USD, thiết bị này từng gây chú ý lớn khi sở hữu độ mỏng chỉ 5,6 mm cùng trọng lượng 165 g. Mục tiêu ban đầu của Apple là tạo ra một phân khúc trung gian nhằm thu hút người dùng giữa dòng iPhone tiêu chuẩn và dòng Pro cao cấp.

Mặc dù ghi nhận doanh số không bùng nổ, iPhone Air đóng vai trò là một dự án nghiên cứu và phát triển quan trọng về độ bền cơ học trên khung máy siêu mỏng. Để đạt được thông số kích thước tối giản, các kỹ sư buộc phải chấp nhận nhiều đánh đổi kỹ thuật đáng kể.

Bước đệm kỹ thuật cho kỷ nguyên điện thoại gập

Theo phân tích từ CNET, những kinh nghiệm thu được từ quá trình nén linh kiện trên dòng Air mỏng nhẹ chính là nền tảng kỹ thuật quan trọng phục vụ phân khúc máy gập. Với cấu trúc bản lề và hai nửa thân máy gập đôi, việc hy sinh không gian linh kiện là yêu cầu bắt buộc để duy trì độ dày tổng thể ở mức chấp nhận được.

Thực tế thị trường cho thấy mẫu Samsung Galaxy Z Fold 8 hay chính chiếc iPhone Duo vừa ra mắt cũng chỉ trang bị cụm hai camera sau thay vì cấu hình ba camera đầy đủ như dòng flagship truyền thống. Tuy nhiên, iPhone Duo lại vấp phải rào cản giá bán khi dao động từ 1.999 USD đến 3.199 USD cho bản bộ nhớ trong 2 TB. Trong một khảo sát do CNET thực hiện trên 2.600 người trưởng thành, có tới 75% người tham gia cho biết họ chưa có nhu cầu chuyển sang một chiếc iPhone màn hình gập.

Chiến lược phân bổ chu kỳ phát hành sản phẩm

Nhiều chuyên gia phân tích nhận định việc vắng mặt tại sự kiện mùa thu không đồng nghĩa với việc dòng Air bị ngừng phát triển. Nhiều khả năng phiên bản iPhone 18 Air sẽ được Apple dời lịch công bố sang mùa xuân năm sau, phát hành song song cùng iPhone 18 bản tiêu chuẩn và phiên bản giá rẻ iPhone 18E.

Đánh giá về quyết định này, bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC Worldwide Device Trackers, nhận định việc giữ lại dòng máy Air cho nửa đầu năm sau là bước đi hợp lý. Cách sắp xếp này hỗ trợ Apple phân bổ lượng hàng bán ra ổn định trong suốt cả năm, đồng thời dồn toàn bộ sự chú ý của truyền thông cho các thiết bị cao cấp tại sự kiện mùa thu, đặc biệt là mẫu iPhone màn hình gập thế hệ mới.