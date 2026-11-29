Cộng tác viên dân số tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Trong đó, 602 người đặt dụng cụ tử cung tránh thai, đạt 40,13% kế hoạch; 40 người sử dụng que cấy tránh thai, đạt 80% kế hoạch; duy trì sử dụng thuốc tiêm tránh thai 7.193 người, đạt 110,66% kế hoạch; viên uống tránh thai 13.938 người, đạt 103,24% kế hoạch; 4.583 người sử dụng bao cao su, đạt 101,84% kế hoạch. Hiện nay, hoạt động cung ứng phương tiện tránh thai thực hiện theo 2 hình thức gồm: miễn phí cho các đối tượng theo quy định và theo hình thức tiếp thị xã hội.

Công tác truyền thông, vận động thực hiện chính sách dân số tiếp tục được đẩy mạnh, lồng ghép với cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, nơi có mức sinh còn cao.

Kết quả, tỷ suất sinh đạt 2,25 con/phụ nữ; tỷ số giới tính khi sinh 112,82 bé trai/100 bé gái; sàng lọc trước sinh 2.130 ca, đạt 42,06%, sàng lọc sơ sinh 740 ca, đạt 16,67%; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 1.193 nam, nữ thanh niên…