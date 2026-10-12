Toàn tỉnh giảm 11 vụ cháy trong 9 tháng

Lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ nguyên nhân 21 vụ. Nguyên nhân cháy chủ yếu là sự cố hệ thống, thiết bị điện và bất cẩn trong sử dụng lửa, nhiệt.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ.

Để phòng ngừa cháy, nổ, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy định kỳ và đột xuất tại gần 2.000 cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện, tập huấn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở trong công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao tại Lào Cai chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời gian tới, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; tập trung vào các cơ sở, loại hình có nguy cơ cháy, nổ cao và khu vực tập trung đông dân cư.

Lực lượng cũng xây dựng phương án nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.