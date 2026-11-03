Toàn tỉnh giải quyết lĩnh vực hộ tịch 14.443 trường hợp

Toàn tỉnh tiếp nhận và xử lý thành công 4.256 hồ sơ liên thông khai sinh và 1.337 hồ sơ liên thông khai tử. Sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan giúp người dân cắt giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại, đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư ngay từ cấp cơ sở.

Người dân thực hiện thủ tục hộ tịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Quảng.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử mới của tỉnh ghi nhận 406.056/497.978 dữ liệu được hiển thị công khai, sẵn sàng phục vụ tra cứu và khai thác. Đặc biệt, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng vênh lệch thông tin, các cơ quan chuyên môn chủ động rà soát, xử lý thành công 52.835/66.068 dữ liệu sai lệch giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc hoàn thiện dữ liệu hộ tịch bảo đảm quyền nhân thân, quyền được xác lập và ghi nhận các sự kiện hộ tịch chính đáng của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện tối đa cho việc giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày một tốt hơn.