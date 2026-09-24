Toàn tỉnh có 736/917 thôn, tổ dân phố thuộc diện đặc biệt khó khăn

Quyết định số 803/QĐ-BDTTG công bố danh sách thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 1) của 27 tỉnh, thành phố.

Xóm Lũng Mần, xã Cốc Pàng là thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo danh sách công bố, trong 53 xã của tỉnh, có 34 xã có 100% thôn, xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn, gồm: Kim Đồng, Minh Khai, Quang Hán, Hưng Đạo, Bảo Lâm, Cô Ba, Thành Công, Lý Bôn, Tổng Cọt, Ca Thành, Tam Kim, Nguyễn Huệ, Đình Phong, Vinh Quý, Sơn Lộ, Hạ Lang, Phan Thanh, Minh Tâm, Nam Quang, Lũng Nặm, Xuân Trường, Huy Giáp, Quang Trung, Khánh Xuân, Tĩnh Túc, Đức Long, Độc Lập, Hạnh Phúc, Bế Văn Đàn, Quang Long, Canh Tân, Yên Thổ, Cốc Pàng và Quảng Lâm.

Một số xã có số lượng thôn đặc biệt khó khăn lớn, như: Bảo Lâm 26 thôn, Yên Thổ 25 thôn, Hạnh Phúc và Quảng Lâm cùng có 23 thôn, Lũng Nặm và Bế Văn Đàn cùng có 21 thôn, Nam Quang và Tổng Cọt cùng có 20 thôn. Riêng 3 phường: Tân Giang, Nùng Trí Cao và Thục Phán không có tổ dân phố thuộc diện đặc biệt khó khăn.