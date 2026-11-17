Có 66 doanh nghiệp và 30 đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 2.429 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 27.920 tỷ đồng, trong đó, 1.576 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn 20.581 tỷ đồng, chiếm 65% tổng số doanh nghiệp.

Công ty TNHH Một thành viên Việt Toàn 68, phường Thục Phán thành lập tháng 3/2026 kinh doanh lĩnh vực vật liệu xây dựng, xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, có 443 doanh nghiệp và 180 đơn vị trực thuộc thông báo thay đổi nội dung đăng ký; 9 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình; 266 doanh nghiệp và 86 đơn vị trực thuộc rút lui khỏi thị trường.

Lĩnh vực kinh tế tập thể ghi nhận thành lập mới 25 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh hiện có lên 487 đơn vị với số vốn 1.211,2 tỷ đồng, trong đó, 314 đơn vị đang hoạt động, chiếm 64,5%.

Mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới có chuyển biến tích cực, song quy mô hoạt động vẫn còn nhỏ, chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ. Năng lực tài chính, trình độ quản trị và khả năng cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, khả năng thích ứng và chống chịu trước những biến động của thị trường chưa cao.

Trước thực tế đó, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.