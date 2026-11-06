Toàn tỉnh có 1.716 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng

Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên được các đảng bộ trên địa bàn tỉnh tổ chức trang trọng, ý nghĩa - Ảnh: L.M

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 1.691 đảng viên. Trong số các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng lần này, có 5 đồng chí 70 năm tuổi Đảng; 48 đồng chí 65 năm tuổi Đảng; 256 đồng chí 60 năm tuổi Đảng; 31 đồng chí 55 năm tuổi Đảng; 78 đồng chí 50 năm tuổi Đảng; 218 đồng chí 45 năm tuổi Đảng; 594 đồng chí 40 năm tuổi Đảng; 123 đồng chí 35 năm tuổi Đảng và 338 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy truy tặng Huy hiệu Đảng cho 25 đảng viên, gồm: Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên; Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng ủy có đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đã tổ chức lễ trao tặng trang trọng, ý nghĩa.

Đây là hoạt động nhằm ghi nhận quá trình cống hiến của các đảng viên cao tuổi; động viên các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong, giữ gìn và phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hoạt động cũng góp phần bồi đắp lý tưởng, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương, đất nước.