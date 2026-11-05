Toàn tỉnh cập nhật 6.184 thông tin liệt sĩ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Qua rà soát, thu thập và cập nhật dữ liệu, toàn tỉnh có 5.546 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính thuộc diện cần lấy mẫu sinh phẩm ADN. Đến nay, đã thu nhận được 2.932 mẫu, còn 2.614 thân nhân chưa được lấy mẫu. Đối với 4.449 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ, có 2.089 liệt sĩ đã có thân nhân được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN; 1.538 liệt sĩ không có thân nhân thuộc diện lấy mẫu và 822 liệt sĩ có thân nhân nhưng chưa được thu nhận mẫu.

Tích cực triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, mỗi liệt sĩ chỉ thu nhận tối đa 2 mẫu sinh phẩm ADN. Trên cơ sở đó, qua rà soát, tỉnh xác định có 822 liệt sĩ với 1.192 thân nhân đăng ký thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trong đợt tới. Số lượng thân nhân đăng ký nhiều hơn số liệt sĩ do dữ liệu có thể cập nhật từ 1 - 8 thân nhân cho mỗi liệt sĩ, nhưng chỉ lựa chọn tối đa 2 thân nhân gần nhất, đủ điều kiện và có khả năng tham gia lấy mẫu.

Triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ đợt 2 năm 2026, tỉnh dự kiến tổ chức thu nhận mẫu tại nơi cư trú từ 13 giờ 30 phút ngày 7/11 đến 12 giờ ngày 9/11/2026, với tổng số 1.264 thân nhân, trong đó, có 72 thân nhân của các liệt sĩ ngoài tỉnh hiện đang cư trú trên địa bàn.

Việc rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông qua việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và đối chiếu ADN, công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có thêm căn cứ khoa học, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.