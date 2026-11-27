Bournemouth đánh bại Celta Vigo 2-1. Ảnh: EPA.

Hành trình của Bournemouth tại Europa League tiếp tục bay cao bằng chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo. Dù bước vào giờ nghỉ giải lao trong thế bị dẫn bàn lẫn thua thiệt về quân số, Bournemouth vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường trong hiệp hai.

Phút 47, Alvaro Rodriguez đánh đầu gỡ hòa 1-1, xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu. Nỗ lực không biết mệt mỏi của đại diện nước Anh cuối cùng được đền đáp ở phút 78 khi Rayan dứt điểm gọn gàng ấn định thắng lợi ngược dòng 2-1 cho Bournemouth.

Chia sẻ với TNT Sport sau trận đấu, tiền vệ Amine Adli không giấu được sự tự hào: "Chúng tôi đã thể hiện rất nhiều bản lĩnh. Thật tuyệt vời khi có thể lội ngược dòng theo cách này và ra về với trọn vẹn ba điểm. Tôi nghĩ điều đó đến từ tâm lý vững vàng của các cầu thủ. Từ khoảnh khắc bị thủng lưới, và ngay cả sau khi nhận thẻ đỏ, chúng tôi vẫn luôn tin tưởng vào chính mình."

Chiến thắng tại Tây Ban Nha giúp Bournemouth vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng Europa League với 15 điểm sau 5 trận, đồng thời thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử ấn tượng.

Thầy trò huấn luyện viên Marco Rose chính thức trở thành câu lạc bộ Anh đầu tiên trong lịch sử toàn thắng cả 5 trận đầu tiên tại cúp châu Âu, đồng thời là đội bóng thứ ba làm được điều này ở các giải đấu lớn của lục địa già, sánh ngang với thành tích của Nurnberg mùa giải 1961-62 và Ararat mùa giải 1972-73.

Bên cạnh đó, thắng lợi này nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Bournemouth lên con số 10, một kỷ lục mới của câu lạc bộ, tiếp thêm sự hưng phấn lớn cho đội bóng hiện đang xếp thứ năm tại Ngoại hạng Anh với chiến thắng 2-1 trước Nottingham ở vòng đấu gần nhất.