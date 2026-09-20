Toàn thắng 2 trận, U23 Thái Lan tiến gần tứ kết ASIAD 2026

Sau chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan ở trận ra quân, U23 Thái Lan nhập cuộc đầy quyết tâm trước Hồng Kông (Trung Quốc).

U23 Thái Lan (áo trắng) chỉ gặp khó trong hiệp 1. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, họ bất ngờ nhận bàn thua ở phút 14. Wu Chun Ming tung cú sút xa, bóng chạm chân một hậu vệ Thái Lan đổi hướng khiến thủ môn Sorawat không thể cản phá.

Bị dẫn trước, U23 Thái Lan gia tăng sức ép nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ đối phương. Phải đến phút 39, Thanakrit Chotmuangpak mới đưa trận đấu về thế cân bằng bằng cú sút xa đẹp mắt.

Sau giờ nghỉ, U23 Thái Lan nhanh chóng tạo khác biệt. Phút 53, Paripan Wongsa dứt điểm thành công sau pha đi bóng của Worawut Noisri, giúp đội nhà vượt lên dẫn 2-1.

Đội bóng "xứ chùa vàng" đang rất gần tứ kết ASIAD 2026. Ảnh: FAT

Chỉ 3 phút sau, Tsang Yi Hang phản lưới nhà trong nỗ lực phá bóng, nâng tỉ số lên 3-1. Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về U23 Thái Lan.

Phút 76, Mamah Jehhanafee ghi bàn vào lưới trống, trước khi Worawut Noisri ấn định chiến thắng 5-1 ở phút 84.

Sau hai lượt trận, U23 Thái Lan dẫn đầu bảng A với 6 điểm. U23 Nhật Bản đứng thứ hai nhưng mới thi đấu một trận.

Nếu U23 Nhật Bản không thua U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan sẽ sớm giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026.

Với màn trình diễn hiện tại, đại diện Đông Nam Á đang có lợi thế lớn trước lượt trận cuối vòng bảng.