Toàn quyền Canada chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Toàn quyền Canada Louise Arbour và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chào mừng, Toàn quyền Canada Louise Arbour bày tỏ Phủ Toàn quyền Canada là mái nhà chung của tất cả người dân, nơi hội tụ sự phong phú, đa dạng về văn hóa và lịch sử. Cộng đồng người Việt Nam đầy sức sống không ngừng góp phần làm phong phú xã hội Canada.

Theo Toàn quyền Louise Arbour, văn hóa Việt đã hòa quyện một cách tự nhiên, sâu rộng vào đời sống xã hội Canada. Các nghệ sĩ, doanh nghiệp và truyền thống ẩm thực Việt Nam trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Sự quan tâm, yêu mến của người dân Canada dành cho Việt Nam còn thể hiện qua việc ngày càng nhiều người Canada đến khám phá Hà Nội, vịnh Hạ Long và những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa.

Toàn quyền Louise Arbour nhấn mạnh hai nước đã cùng đạt được nhiều thành tựu trong vai trò đối tác, gắn bó trong cộng đồng Pháp ngữ với tinh thần đoàn kết và cởi mở với thế giới. Cùng chia sẻ những giá trị chung, quan hệ đối tác giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, giúp hai bên ứng phó với các thách thức của thời đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền Canada Louise Arbour. Ảnh: TTXVN

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Toàn quyền, Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Canada về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình.

Ấn tượng với hàng cây lưu niệm trong khuôn viên Phủ Toàn quyền do các nguyên thủ, lãnh đạo quốc tế vun trồng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, việc cùng Toàn quyền Canada trồng thêm một cây sồi đỏ là dấu ấn của tình hữu nghị Việt Nam - Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong một thế giới biến động sâu sắc, cả Việt Nam và Canada đều hiểu rằng không quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng một mình. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu chiến lược đầy khát vọng. Canada cũng đứng trước giai đoạn phát triển và chuyển đổi quan trọng, với những định hướng, quyết sách chiến lược mới, tăng cường gắn kết lâu dài với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Những định hướng lớn đó đang gặp nhau, mở rộng không gian hợp tác chiến lược giữa hai nước trên cơ sở lợi ích tương đồng, thế mạnh bổ trợ và khát vọng chung về một tương lai hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, lấy người dân làm trung tâm.

Gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam, mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc, sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam - Canada sẽ luôn vững vàng trên nền tảng tin cậy, rộng mở trong những lợi ích cùng chia sẻ và không ngừng vươn tới tương lai tươi sáng.