Toàn quốc đạt 91% chỉ tiêu Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

Sáng 13/10, tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành dự.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với gần 911.000 căn, tổng mức đầu tư khoảng 841.000 tỷ đồng. Trong đó, 363 dự án hoàn thành, cung cấp 216.600 căn, tổng mức đầu tư khoảng 200.000 tỷ đồng; 293 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, số lượng hơn 363.000 căn, tổng mức đầu tư khoảng 335.300 tỷ đồng; 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô hơn 331.000 căn… Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 91% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

9 tháng năm 2026, toàn quốc có 170 dự án hoàn thành cung cấp 47.000 căn; 128 dự án khởi công, quy mô 183.293 căn; 21 địa phương có khả năng hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh và các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau… Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu thảo luận một số nội dung: Việc vận hành Quỹ nhà ở tại các địa phương; phát triển loại hình nhà ở thương mại giá phù hợp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang; bố trí vốn để triển khai chương trình ưu đãi tín dụng về nhà ở xã hội trong những năm tiếp theo…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh thông tin, Bắc Ninh hiện chấp thuận 105 dự án phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê, gồm 99 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang với quy mô khoảng 120.000 căn và 6 dự án nhà lưu trú công nhân với quy mô khoảng 7.000 căn. Trong đó, 31 dự án đang triển khai thi công.

Năm 2026, Chính phủ giao thành phố Bắc Ninh hoàn thành 12.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê, gồm 10.700 căn nhà ở xã hội và 1.300 căn nhà cho thuê. Đến đầu tháng 10/2026, thành phố hoàn thành 7.246 căn, đạt 60,4% kế hoạch; dự kiến cả năm hoàn thành 12.126 căn, vượt chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, thành phố Bắc Ninh kiến nghị Chính phủ xem xét một số nội dung: Cho phép chủ đầu tư dành 20% diện tích sàn để phát triển không gian thương mại, dịch vụ theo hướng linh hoạt hơn, bao gồm mục đích để ở hoặc kinh doanh thương mại, dịch vụ phù hợp quy định pháp luật; xem xét cơ chế cho phép chuyển đổi diện tích tầng 1 phù hợp từ chức năng nhà ở xã hội sang thương mại, dịch vụ theo quy hoạch, bảo đảm điều kiện pháp lý và an toàn; đồng thời có cơ chế xử lý giá trị phần diện tích chuyển đổi để bổ sung nguồn lực phát triển nhà ở xã hội…

Nghiên cứu phân bổ hạn mức tín dụng cho phát triển nhà ở xã hội theo địa phương, làm cơ sở để địa phương phối hợp với các ngân hàng thương mại đăng ký nhu cầu, phân bổ và giám sát việc triển khai, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, dự án; có chính sách tín dụng ưu đãi với thời hạn vay khoảng 15-20 năm để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư; các địa phương được sử dụng nguồn quỹ nhà ở để mua các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội, hình thành quỹ nhà ở cho thuê lâu dài, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người có nhu cầu ổn định nơi ở sau quá trình sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy…

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, nhiệm vụ năm 2026 còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở, ổn định thị trường bất động sản.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, tiếp thu đầy đủ các kết luận của Bộ Chính trị và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện 2 dự thảo luật liên quan, bảo đảm tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thúc đẩy thị trường bất động sản và nhà ở phát triển lành mạnh, bền vững. Đặc biệt, cần thống nhất số liệu, đánh giá sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, phân loại cụ thể theo từng địa phương và từng loại hình nhà ở, nhất là nhà ở xã hội cho thuê; thường xuyên đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Dự án Hoàng Ninh Eco Life (phường Nếnh) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công góp phần đưa Bắc Ninh hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao về phát triển nhà ở xã hội năm 2026.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, việc phát triển nhà ở xã hội phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tránh đầu tư dàn trải, không để xảy ra tình trạng nhà ở bỏ trống, gây lãng phí nguồn lực. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát danh mục dự án vướng mắc; đôn đốc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù về đất đai; nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường vốn và các nguồn vốn trung, dài hạn an toàn cho doanh nghiệp bất động sản.

Đồng chí giao Bộ Công an phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội: điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, trục lợi chính sách…

UBND các tỉnh, thành phố cần khẩn trương rà soát, lập danh mục các dự án còn khó khăn, vướng mắc; chủ động bố trí nguồn lực, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và tổ chức triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân. Xác định sát nhu cầu, chú trọng đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và người trẻ tuổi, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả…