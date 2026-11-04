Toàn quốc có hơn 123.000 người mắc sốt xuất huyết, 57 trường hợp tử vong do bệnh dại

Theo thông tin từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 123.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 19 trường hợp tử vong. Bệnh tay chân miệng ghi nhận hơn 98.900 trường hợp mắc, với 11 trường hợp tử vong.

Bên cạnh đó, cả nước có 5.284 trường hợp sốt phát ban nghi sởi; 292 trường hợp viêm não virus, trong đó có một trường hợp tử vong. Đối với bệnh viêm màng não do não mô cầu, ghi nhận 38 trường hợp mắc, trong đó có 5 trường hợp tử vong.

Bệnh dại tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi đã có 57 người tử vong từ đầu năm đến nay (Ảnh tư liệu).

Đáng chú ý, bệnh dại tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi đã có 57 người tử vong từ đầu năm đến nay. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối khi người bệnh đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan trước các bệnh truyền nhiễm; chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, vệ sinh môi trường, diệt muỗi và bọ gậy, giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo đảm an toàn thực phẩm và tiêm chủng đầy đủ.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.

Trong 10 tháng năm 2026, cả nước xảy ra 12.815 vụ tai nạn giao thông, làm 7.886 người chết và 7.485 người bị thương (Nguồn: Cục Thống kê).

Cũng theo công bố của Cục Thống kê, trong mười tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 12.815 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.886 người và bị thương 7.485 người.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 16,9%; số người chết giảm 10,0%; số người bị thương giảm 26,3%.

Tính bình quân một ngày trong mười tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 25 người.