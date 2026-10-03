Toàn quân tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Bộ Quốc phòng vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Theo đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC cho cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác này, gắn phong trào tham gia PCCC với các phong trào thi đua.
Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động rà soát, xử lý dứt điểm các công trình, hạng mục không bảo đảm về PCCC; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với hoạt động PCCC. Tăng cường tổ chức đào tạo, huấn luyện, hội thao, diễn tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, bảo đảm bộ đội sử dụng thành thạo các trang bị, phương tiện PCCC. Kiên quyết xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong PCCC...
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/toan-quan-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-1059310