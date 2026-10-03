Toàn quân tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Trong các số liệu kinh tế vĩ mô mà Cục Thống kê công bố sáng 3/10, tăng trưởng GDP quý III đã đạt là 9,95%. Kết quả này đã đưa GDP 9 tháng tăng ở mức 9,01% và là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 15 năm qua. Đóng góp vào kết quả chung này là các địa phương có mức tăng trưởng 2 con số trong 9 tháng và đặc biệt là các đầu cầu kinh tế như TP.HCM và Hà Nội.