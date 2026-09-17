Toàn ngành Tài chính dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn chi tiết

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vũ Cao Sơn cho biết, trong tháng 8, các Thứ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo giải quyết trên 2.500 phiếu trình xử lý công việc, ban hành gần 3.300 văn bản; tham dự trên 310 hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc và chuyến công tác của Đảng, Chính phủ, các cơ quan trung ương và địa phương.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, Bộ trưởng và các Thứ trưởng đã chỉ đạo giải quyết trên 16.100 phiếu trình xử lý công việc, ban hành trên 20.500 văn bản.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, tháng 8, Bộ Tài chính đã tham mưu xây dựng, trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp bất thường thứ nhất thông qua 2 luật, 2 nghị quyết; trình cho ý kiến về định hướng xây dựng Luật hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 nghị định, 1 nghị quyết, 1 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 13 thông tư.

Tính chung 8 tháng, Bộ Tài chính đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 181 văn bản quy phạm pháp luật. Theo thống kê, Bộ Tài chính tiếp tục là cơ quan có khối lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất trong số các bộ, ngành.

Các đơn vị thuộc Bộ đã giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội. Trong 14 đề án được giao chủ trì soạn thảo theo chương trình công tác của Chính phủ trong tháng 8, Bộ đã hoàn thành 10 đề án. Tính chung 8 tháng, Bộ không có đề án nào bị quá hạn.

Đối với chương trình xây dựng thông tư, trong tháng 8, Bộ đã hoàn thành ban hành 10/10 thông tư theo thẩm quyền; tính chung 8 tháng không có thông tư nào ban hành chậm.

Hai tháng liên tiếp không có nhiệm vụ chậm tiến độ

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, tổng số nhiệm vụ Bộ Tài chính được giao trên Hệ thống quản lý dữ liệu theo dõi của Chính phủ phục vụ đánh giá KPI là 636 nhiệm vụ. Đến ngày 31/8, Bộ đã hoàn thành 487 nhiệm vụ, 149 nhiệm vụ đang được triển khai trong thời hạn và không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, đây là tháng thứ hai liên tiếp Bộ Tài chính không có nhiệm vụ nào chậm tiến độ, không có nhiệm vụ trọng tâm phải trình trong tháng chưa hoàn thành, không có hồ sơ chậm trình hoặc chậm tham gia ý kiến cần đôn đốc.“Đây là kết quả rất đáng ghi nhận nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, trong đó, một số đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng tiến độ: Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Vụ Phát triển hạ tầng, Văn phòng Bộ…”- ông Vũ Cao Sơn đánh giá.

Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vũ Cao Sơn trình bày báo cáo. Ảnh: Mạnh Tuấn

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của Văn phòng Bộ cũng chỉ ra một số nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành đúng hạn do nội dung xử lý phát sinh vấn đề cần lấy ý kiến giữa các đơn vị, bộ, ngành. Nhiều văn bản xin ý kiến có thời hạn xử lý dưới 5 ngày, thậm chí có phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ yêu cầu xử lý ngay trong ngày, gây khó khăn cho việc luân chuyển và xử lý văn bản.

Một số đơn vị chưa thường xuyên cập nhật kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ lên các hệ thống theo dõi; hồ sơ trình lãnh đạo Bộ chưa ghi rõ ý kiến tham mưu, chưa thực hiện đầy đủ quy chế làm việc…

Chuẩn bị kỹ các nhiệm vụ trình Trung ương, Quốc hội

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá điểm nổi bật nhất trong thời gian qua là công tác đôn đốc, chỉ đạo được thực hiện rất sát sao, quyết liệt.

“Về cơ bản chúng ta không có công việc nào bị chậm muộn. Đây là một tiến bộ rất lớn trong điều kiện khối lượng công việc của Bộ Tài chính là rất nhiều. Nhìn vào bảng theo dõi tiến độ, tôi thấy tiến độ công việc tốt hơn trước rất nhiều” - Bộ trưởng nhận định.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát tiến độ công việc đã được triển khai chi tiết; đồng thời xem xét những tồn tại, hạn chế để khẩn trương khắc phục.

Nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian tới được Bộ trưởng nhấn mạnh là phục vụ thật tốt, chu đáo cho Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp Quốc hội tháng 10 sắp tới. Dự kiến tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua khoảng 54 luật, pháp lệnh và nghị quyết, trong đó Bộ Tài chính có khối lượng nhiệm vụ rất lớn.

Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị hết sức quan tâm, nâng cao trách nhiệm, tham mưu và chuẩn bị tài liệu đầy đủ, chi tiết, bảo đảm chất lượng phục vụ công tác trình, tiếp thu và giải trình tại Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan và đặc biệt quan tâm bảo đảm an ninh mạng. Văn phòng Bộ được giao làm việc với các đơn vị, lập báo cáo chi tiết về tiến độ tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án chuyển đổi số, làm rõ kết quả triển khai, nguyên nhân và đề xuất cụ thể.

Theo Bộ trưởng, hiện nay nhiều ý kiến vẫn phản ánh về thủ tục thuế, hải quan, cũng như thủ tục rút khỏi thị trường của doanh nghiệp. “Nếu chúng ta không ứng dụng công nghệ số nhanh chóng thì sẽ rất khó khăn” - Bộ trưởng lưu ý.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng phải được thực hiện chủ động hơn, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận và phản ánh chính xác, kịp thời những kết quả, nỗ lực của toàn ngành.

Rà soát chi tiết từng động lực tăng trưởng

Về nội dung chuyên môn, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Bộ Tài chính vừa giữ vai trò “kinh tế trưởng”, tham mưu chiến lược về tăng trưởng, vừa là cơ quan quản lý thu, chi ngân sách, có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế. Vì vậy, hội nghị hôm nay cần tập trung vào các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt hai con số.

“Chúng ta phải quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, kết hợp với kiểm soát chặt chẽ lạm phát theo đúng mục tiêu đã đề ra” - Bộ trưởng yêu cầu, đồng thời đề nghị các đơn vị rà soát lại kịch bản tăng trưởng một cách chi tiết hơn.

Đối với chi ngân sách, các đơn vị phải đánh giá kỹ từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, dự án và công trình so với tiến độ đặt ra, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp. Việc rà soát cần tập trung vào các công trình trọng điểm về giao thông, năng lượng và các hạ tầng khác.

Các dự án trọng điểm tại địa phương cần được chia thành ba nhóm: công trình trọng điểm đầu tư công; công trình trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách, gồm vốn tư nhân và FDI; tiến độ tháo gỡ các dự án tồn đọng. Từng dự án phải có thống kê tiến độ rõ ràng.

Đối với chi thường xuyên, Bộ trưởng yêu cầu phải có số liệu chuẩn xác, phân chia cụ thể theo từng lĩnh vực, làm rõ phần ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, chi thường xuyên và chi đầu tư. Với các khoản chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, môi trường, văn hóa và y tế, phải đánh giá cụ thể kết quả giải ngân, hiệu quả sử dụng và trách nhiệm của từng đơn vị.

Về đầu tư tư nhân, Bộ trưởng yêu cầu rà soát các chính sách thuế, hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút FDI. Việc quản lý, điều tiết thu hút FDI cần được thực hiện ở cấp trung ương, tránh để các địa phương tự cạnh tranh lẫn nhau, làm mất lợi thế quốc gia.

Bộ trưởng cũng yêu cầu phân tích chính xác sức khỏe nền kinh tế qua số thu ngân sách; theo dõi sát tình hình giá cả, xăng dầu, điện và năng lượng; công khai, minh bạch phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê để người dân có thể tính toán, kiểm tra được số liệu.